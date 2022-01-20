منصة سلفة تمنح قرض فوري بدون تحويل الراتب وكيفية السداد

تتميز منصة سلفة إنها واحدة من أكثر المنصات التي تعتمد على المالية التقنية الحديثة، بهذه التقنية الهدف الأساسي منها هو تسهيل الاستخدام وتسريع الخدمات التي يمكن الاستفادة منها، فمن خلال المنصة يمكن استلام ومعرفة قيمة المبلغ الخص بالقروض الذي يمكن الحصول عليه، وتتمير قروض سلفة بالعديد من المميزات التي يتم استغلالها، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا كيفية التقديم للحصول على تمويل سريع وفوري من المنصة الإلكترونية بالخطوات، والشروط التي يجب توافرها في الأشخاص المستفيدين، وكيفية التقسيد وسداد الديون، حيث يصل قيمة المبالغ المالية حوالي 5 ألف ريال سعودي.

تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب:

تسعى المنصة في الفترة الأخيرة إلى توفير تمويل سريع من خلال منصة سلفة الإلكتروني، ويعتمد هذا التمويل على البنك السعودي المركزي الذي يقوم بالإشراف على المنصة، حيث يلجأ جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية لهذا التمويل لسداد احتياجاتهم ورغبتهم وسداد الديون، ويتميز تمويل المنصة إنه بدون تحويل الراتب.

مزايا تمويل سلفة:

يتميز تمويل منصة سلفة بالعديد من المميزات والخصائص التي نعرضها لكافة متابعينا من خلال هذا المقال:

يتفق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

يتميز بسهولة وتسريع الحصول على التمويل

يمكن من خلال التمويل قضاء حاجة الشخص المستفيد سواء سداد الديون أو قضاء احتياجات الأسرة أو مواجهة ضائقة مالية صعبة.

يمكن الحصول على التمويل بدون تحويل الراتب

كيفية الحصول على تمويل منصة سلفة:

الدخول على رابط منصة سلفة

يقوم الشخص المستفيد بالضغط على ايقونة تسجيل الدخول

في حالة إنه قام التسجيل من قبل يقوم الشخص بإدخال رقم الهوية الوطنية، بالإضافة إلى التأكد من كتابة كلمة المرور

الضغط على أيقونة تسجيل الدخول

أما في حالة فتح حساب جديد لأول مرة يقوم بالضغط على أيقونة طلب التمويل (يقوم الشخص المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية، والتأكد من كتابة رقم الجوال المسجل في نظام أبشر، إدخال البريد الإلكتروني، التأكد من كتابة كلمة المرور بشكل صحيح).

الموافقة على الشروط والأحكام

الضغط على أيقونة استكمال التسجيل

كيفية سداد قيمة التمويل:

من الجدير بالذكر أن المنصة تمنح التمويل بكل سهولة ويسر ويمكن السداد في عدة خطوات بسيطة، حيث يصل قيمة التمويل الذي يمكن الحصول عليه حوالي 5 ألف ريال سعودي، ويتم السداد من خلال اختيار فترة السداد وفقاً لما يتوافق مع الدخل الشهري له أو حسب مقدرته.