“jops.sa” .. رابط تقديم وظائف أمن الحج 1443 نساء شروط التقديم على وظيفة جندي لحملة الثانوية

أعلنت المديرية العامة للسجون عن توافر وظائف شاغرة للعنصر النسائي على رتبة جندي، وأعلنت أن رابط تقديم وظائف أمن الحج للنساء هو أبشر توظيف وزارة الداخلية، جاء هذا الإعلان عن طريق الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية السعودية للشئون العسكرية، وقالت أن الوظائف متوفرة للنساء من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها ويفضل لشغل الوظائف حملة الشهادات العليا، وحددت الإدارة العامة للسجون الضوابط والشروط العامة للتسجيل وهو ما سنقدمه لمتابعينا عبر موقع ثقفني خلال هذا المقال فكونوا معنا.

موعد التسجيل على وظائف أمن الحج للنساء

جاء في الإعلان أن التقديم يبدأ بمشيئة الله يوم السبت بداية من الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/06/19هـجري الموافق 2022/01/22ميلادي وينتهي التقديم يوم الخميس في تمام الساعة 10 صباحاً بتاريخ 1443/06/24هـجري الموافق 2022/01/27ميلادي.

رابط تقديم وظائف أمن الحج نساء 1443

الدخول على موقع أبشر توظيف jops.sa. النقر على أيقونة الوظائف المتاحة. أختيار وظيفة جندي القوات الخاصة لأمن الحج نساء. تسجيل البيانات المطلوبة ويجب تحري الدقة في التسجيل. الضغط على الموافقة على الشروط العامة والأحكام. مراجعة البيانات المسجلة ثم أضغط تأكيد وإرسال وحفظ الطلب. أطبع نموزج التقديم وأحتفظ برقم الطلب لتقديمه عند المراجعة مع لجنة القبول.

الشروط العامة للتسجيل