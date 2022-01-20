طلب اعانه مالية مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للأعمال الخيرية لمواطني المملكة التواصل على (واتساب – عنوان المؤسسة)

طلب اعانه مالية مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد للأعمال الخيرية لمواطني المملكة والذي يقدم مساعدات مالية للمواطنين السعوديين التي حياتهم المادية ليست في أحسن حال ويحتاجون إلى المال لتلبية احتياجاتهم الضرورية كشراء الأدوية أو تعليم أطفالهم وخاصة في ظل ظروف الغلاء التي نعاني منها جميعًا وهذه هي أبسط حقوق المواطن على دولته وهي أن يحيا حياة راضية يستطيع من خلالها التغلب على مصاعب الحياة وخصوصا تحت ظل ظروف انتشار الفيروس القاتل الحالية تابعوا معنا خطوات التواصل والشروط.

شروط الحصول على مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد

للحصول على طلب المساعدات من الأمير عبد العزيز بن فهد يجب أن يتم توافر بعض الشروط والتي تتمثل فيما يلي:-

أول شرط هي ذكر السبب التي تطلب بسببه المساعدة المالية سواء كانت بسبب الحاجة لعملية جراحية أو حالات غارمة أو الحاجة إلى المال لتلبية احتياجات منزله من مأكل وشراب.

تقديم كل الأوراق الرسمية والمستندات التي تفيد إثبات أنك في حالة مادية مذرية وتحتاج فعلًا إلى المعونة والمساعدات وكذلك يجب أن توضح حالتك الاجتماعية الحالية.

أن تقوم بشكر الأمير عبد العزيز بن فهد السعودي على تقديمه لمثل هذه المساعدات العظيمة بفضل الله وكرمه عليه.

قم بكتابة اسمك الرباعي ورقم هاتفك المحمول وعنوانك الحالي بالتفصيل.

ثم اختمها بشكر الملك والمكتب العامل على تقديم المساعدات.

التواصل مع مكتب الأمير بن عبد العزيز بن فهد وأرقام الواتس آب

طلب اعانه مالية مؤسسة الأمير عبد العزيز يمكنك التواصل عبر:-

عنوان المؤسسة هو 38 المراجعات – جدة – الروضة – نهضة المعرفة.

رقم الواتس آب هو 8004000000.

أرقام الاتصال المباشر بالمكتب هي 485232658966 من رقم هاتف محمول داخل المملكة أو على رقم

الخدمات التي تقدمها مؤسسة الملك فهد الخيرية