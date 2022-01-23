استعلام أسماء المستحقين للضمان الاجتماعي المطور 1443 رابط مباشر منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa وموعد نزول الدفعة الثانية

استعلام أسماء المستحقين للضمان الاجتماعي المطور 1443يطرح عددٍ كبير من المواطنين في جميع انحاء السعودية عن كيفية الاستعلام عن أسماء المستحقين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية 1443، وذلك بعدما تقدم عدد كبير من المواطنين ذو الدخل المنخفض في جميع انحاء السعودية خلال الفترة الماضية الحصول على دعم الضمان الاجتماعي المطور الذي تم طرحه من قبل وزارة الموارد البشرية السعودية خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث شهدت منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل عدد كبير من الأشخاص للحصول علي المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور الجديد، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن المستحقين لمعاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في السعودية.



استعلام أسماء المستحقين للضمان الاجتماعي المطور 1443

وفرت وزارة الموارد البشرية السعودية رابط مباشر يمكن من خلاله الاستعلام عن أهلية الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد في السعودية، وذلك للتعرف على مدى أهلية المتقدمين للحصول على الدعم الذي يتم تحديده للمواطنين من منخفضي الدخل، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم الدخول مباشرة الى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال هذا الرابط : sbis.hrsd.gov.saمباشرة.

من خلال الموقع يتم اختيار تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح.

اختيار ايقونة الاستعلامات من خلال الموقع.

اختيار الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور.

ادخال رقم الضمان الاجتماعي وكذلك الحالة المدنية ثم اختيار ايقونة الاستعلام عقد ادخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

سوف تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالاستحقاق على الفور.

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شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالسعودية

كم راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 وسلم الرواتب للأسر والأفراد بالاستحقاق الشهري والسنوي ولكي يتم الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور في السعودية لابد من توافر مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.