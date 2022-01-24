الضمان الاجتماعي المقطوعة 1443 رابط الاستعلام وشروط الاستحقاق والأهلية بالمملكة

الضمان الاجتماعي المقطوعة 1443 بالمملكة العربية السعودية وفق آخر المستجدات بشأن الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة لمستحقيها مكتملي الشروط، فقط تم بالفعل وصول دفعات جديدة تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على فحص كشوف أسماء مستحقيها، حتى يصل الدعم المالي لمستحقيه بالفعل مع العلم أن قيمة الدفعات تصل لأكثر من 30 ألف ريال سعودي، مقدمة من المملكة العربية السعودية توزع على مستفيدي الدعم بغرض توفير حياة كريمة لهم.

الضمان الاجتماعي المقطوعة 1443

والجدير بالذكر أن صرف المساعدة المقطوعة لا تتم بشكل عشوائي وانما تستهدف فئة معينة من الأسر بالمملكة العربية السعودية، الأكثر استحقاقًا لتلك المساعدة كما ينبغي أن تنطبق عليهم شروط أهلية الاستحاق، ونذكر في البداية فئات الأسر المستهدفة من دعم المساعدة المقطوعة بالترتيب التالي:

الأسر السعودية ذات الدخل المحدود أو المنخفض، أو التي لا تمتلك دخل نهائي يساعدها على تأمين احتياجات الحياة. الأسر السعودية التي يوجد لديها ابن سجين، وهو عائلها الوحيد ولا يوجد من يعولها. استحقاق المساعدة المقطوعة للمرأة المهجورة، أو الأرملة.

شروط استحقاق دعم الضمان الاجتماعي المقطوعة بالسعودية 2022م

أما عن الشروط الواجب توافرها في المواطن السعودي، المستحق لدعم المساعدة المقطوعة المقدمة من الوزارة، فنذكرها بالترتيب التالي:

أولًا يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية، لكي يستفيد من دعم المقطوعة.

أيضًا ألا يقل عمر المستفيد من المساعدة المقطوعة عن 35 عام.

عن 35 عام. كما يجب أن يكون المستفيد من دعم المساعدات المقطوعة لا يمتلك عمل نهائي، أو يعمل بمقابل يقل عن 3000 ريال سعودي.

لا يمتلك عمل نهائي، أو يعمل بمقابل يقل عن 3000 ريال سعودي. أيضًا ألا يكون لدى المستفيد من الدعم أي سجلات تجارية.

في النهاية شرط ألا يكون المواطن لديه عمل بالقطاع الحكومي أو الخاص.

رابط الاستعلام الرسمي عن صرف المساعدة المقطوعة hrsd.gov.sa

وكما ذكرنا سابقًا أن وزارة الموارد البشرية السعودية قامت بتدشن رابط رسمي إلكتروني خاص بالاستعلام عن المساعدة المقطوعة حيث يتم الاستعلام عنها برقم الطلب، بترتيب الخطوات التالية: