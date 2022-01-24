نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية وبدء ايداع المعاشات للضمان المطور للأولى 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدء إيداع معاشات الضمان الاجتماعي أعلنت وزارة الموارد البشرية القائمة على نظام الضمان الاجتماعي المطور، أنه قد تم بالفعل إيداع أول دفعة من الضمان الاجتماعي الجديد في الحسابات البنكية للمستحقين اليوم وذلك بالنسبة المستفيدين الذين مقيدين بنظام الضمان الاجتماعي القديم ثم قاموا بالتقديم في الضمان الاجتماعي المطور والوزارة تأكدت مسبقاً من استحقاقهم لمعاش الضمان، وأما بالنسبة للمسجلين الجدد الذين قدموا في نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443 خلال الفترة الماضية فإن وزارة الموارد البشرية أوضحت أنه سيتم صرف الدفعة الأولى لهم من معاش الضمان في حال قبولهم وإرسال سائل نصيه لهم” تم التحقق من الطلب بنجاح” فمن المقرر أن يتم إيداع أول دفعة لهم الشهر المقبل مع موعد نزول الدفعة الثانية من الضمان وتنزل الدفعة في حساب المستفيد بعد مرور أسبوع من إرسال رسالة الضمان له.

الاستعلام عن نزول الدفعة الأولى من معاش الضمان الاجتماعي المطور

ويستطيع جميع المستفيدين من صرف الدفعة الأولى التي تم إيداع في حساباتهم البنكية، وذلك بعد الدخول على موقع الضمان والإستعلام عن نزول الدفعة في حسابهم على الموقع، وجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية لن تقوم بصرف معاش الضمان إلا بعد التحقق من أن مقدم الطلب من الأسر المحتاجة والفرات التي من المقرر أن يشتملها الضمان الاجتماعي بحسب الشروط الموضوعة من قبل الوزارة وأنه جاري إيداع الأموال في حسابات المستفيدين الذين لم تنزل الدفعة الأولى من الضمان في حسابهم حتى الآن، ومن خلال الدخول على الرابط المخصص من قبل وزارة الموارد البشرية للضمان يمكن تطبيق هذه الخطوات من أجل الاستعلام عن معاش الضمان .

الدخول على رابط الضمان الاجتماعي.

تسجيل الدخول وكتابة بيانات الحساب.

كتابة جميع المعلومات.

ادخل رقم السجل المدني ورقم الضمان.

كتابة الرمز الذي يظهر أمامك للتحقق.

اختيار كلمة الاستعلام سوف تظهر بيانات المعاش .

أسباب المنع من معاش الضمان الاجتماعي المطور

كما يمكن للجميع متابعة نزول الدفعة الثانية للضمان المطور من خلال الموقع الرسمي الموضح، وقد حددت وزارة الموارد البشرية بعض الحالات التي قد يتم منعها من معاش الضمان او توقف صرف البصمات لها، وذلك لوجود خلل في أحد شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي فى النظام الجديد، وهذه الاسباب منها: