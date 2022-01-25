موعد اختبار القدرات الورقية 1443 ورابط وطريقة طريقة حجز عبر قياس

ننشر موعد اختبار القدرات 1443 حيث يتم نشر المواعيد الخاصة بهذه الاختبارات في كل عام، وهي من أهم الاختبارات للطلاب الحاصلين على الثانوية، حيث يوجد عدد كبير من الجامعات التي تشترط اجتياز تلك الاختبارات لدخول عدد معين من التخصصات في الجامعة، وبالتالي هناك العديد من الطلاب الذين يحرصون على التقدم واجتياز الاختبارات الإلكترونية والورقية الخاصة بالقياس، والتي تقيس عدد كبير ومتنوع من المهارات لدى الطلاب.

اختبارات القدرات الورقية

يتم تقديم هذه الاختبارات من خلال المركز الوطني للقياس والتقويم، والهدف منها قياس قدرات الخريجين من الثانوية الذين يتطلعون إلى مواصلة التعليم من خلال الجامعات، ومن خلال هذه الاختبارات يتم قياس القدرات التحليلية، العقلية، الاستدلالية الخاصة بالطالب، وتركز على قياس تلك المهارات:

قدرة الطالب على فهم ما يقرأه.

إدراك العلاقات المنطقية.

القدرة على الاستنتاج.

حل المسائل التي تكون مبنية على مفاهيم رياضية.

القدرة على القياس.

موعد اختبار القدرات 1443

الاختبار الورقي في الفترة الثانية بالنسبة للذكور، فترة التسجيل المبكر به من 2 فبراير 2022، إلى 3 مايو 2022، وفترة الاختبار من 6 إبريل 2022، إلى 16 إبريل 2022.

الاختبارات الإلكترونية باللغة العربية والإنجليزية متاحة للذكور والإناث كوال العام.

الاختبار الورقي الفترة الثانية للإناث، تبدأ فترة التسجيل المبكر به من 31 يناير 2022، إلى 3 مايو 2022، وتبدأ فترة الاختبار من 6 إبريل 2022، إلى 16 إبريل 2022.

طريقة حجز موعد اختبارات القدرات

يستطيع الطلاب من خريجي الثانوية أن يقومون بالتسجيل في هذه الاختبارات من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع قياس على الإنترنت.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع، أو إنشاء حساب جديد به.

الضغط على الاختبارات المتاحة للتسجيل.

البحث عن اختبار القدرات الورقي، ثم الضغط على تسجيل.

الموافقة على كل الشروط، ثم الضغط على التالي.

اختيار المكان المناسب للاختبار، الضغط على التالي.

اتباع باقي التعليمات حتى يتم الانتهاء من التسجيل.

الحصول على نتائج اختبارات قياس

يوفر موقع قياس للطلاب إمكانية الحصول على النتيجة منه فور ظهورها، وتظهر النتيجة الخاصة بالاختبارات الورقية بعد مرور 30 يوم عليها، أما نتيجة الاختبارات الإلكترونية تظهر من خلال يومين عمل إلى 14 يوم.