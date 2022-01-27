يوم التاسيس واليوم الوطني السعودي للعام 2022م الفرق بينهما وبأمر ملكي إجازة رسمية

يوم التاسيس واليوم الوطني السعودي للعام 2022م من أكثر الكلمات بحثًا خاصة بعد صدور أمر ملكي صادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس 27 يناير 2022م الموافق 24 جمادى الآخرة للعام 1443هـ عن يوم التأسيس السعودي 2022 والموافق 22 من شهر فبراير 2022 الموافق 21 رجب 1443هـ يوم إجازة رسمية بالمملكة بجميع القطاعات، وسيتم بمشيئة الله الاحتفال به مثل اليوم الوطني السعودي، لترسيخ الهوية الوطنية داخل نفوس المواطنين السعوديين عزة وافتخار بتاريخ المملكة وبأصولهم العريقة.

يوم التاسيس واليوم الوطني

إضافة ما سبق ذكره فإن يوم التأسيس السعودي هو يوم الذكرى الأولى التي تم فيها تأسيس المملكة السعودية، وقد تم ذلك برعاية الإمام محمد بن سعود بتاريخ 1139هجريًا الموافق عام 1727ميلاديًا، واستمر تأسيس المملكة السعودية حتى عام 1233هجريًا الموافق عام 1818ميلاديًا، وقد تم اتخاذ الدرعية أول عاصمة للسعودية آنذاك.

أما اليوم الوطني السعودي فهو اليوم الذي تمكن الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود من توحيد بلاد الحجاز تحت راية الإسلام، وتغيير الاسم للمملكة العربية السعودية، يوم 23 سبتمبر 1932م الموافق 21 من شهر جمادى الأولى 1351هـ، ويطلق عليه أيضًا اليوم الوطني لتوحيد المملكة، وقد أصبح اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين بالقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي.

أبرز مظاهر الاحتفال في اليوم الوطني السعودي ويوم التأسيس السعودي1443هـ

في الختام نذكر أن من أبرز مظاهر الاحتفالات التي تشهدها المملكة في اليوم الوطني السعودي والذي من المتوقع أن تسير الاحتفالات في يوم التأسيس السعودي على نهجه، هو ظهور اللونين الأبيض والأخضر يكسوان المملكة وهما لوني علم المملكة العربية السعودية، إضافة للعديد من المظاهر الاحتفالية، نذكر منها التالي: