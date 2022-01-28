نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي للطلاب والكادر التعليمي 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة مدرستي هو أحد أهم الأشياء التي يبحث عنها الطلاب في المملكة العربية السعودية، حيث أن عمليات البحث عنه تزداد كل يوم بالآلاف نظرا لكونها المنصة التعليمية الوحيدة المتاحة والتي يدرس عليها الطلاب ويقدمون واجباتهم المدرسية كل أسبوع، كما أن الكادر التعليمي لا بد له من الدخول لتقديم الدروس إلى الطلاب عبر المنصة العالمية التي تعتبر من أفضل المنصات الإلكترونية للتعليم عن بعد، ونظرا لما لها من أهمية كبيرة بل وحاجة إليها من طرف مئات الآلاف من الطلاب السعوديين الذين يبحثون عنها كل يوم، ويسرنا أن نقدم لحضراتكم رابط هذه المنصة المنصة وطريقة الدخول سواء للطلاب أو للكادر التعليمي في هذه المنصة الإلكترونية الرائعة، حيث أن عودة الطلاب للتعليم عن بعد كان لها أثر كبير في عودة مدرستي إلى سابق عهدها والبحث المكثف عنها في كل يوم.

منصة مدرستي

منصة مدرستي هي واحدة من المنصات التعليمية الكثيرة والتي أنشئت في ظرف قياسي لتعليم الطلاب عن بعد وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا، وتعتبر هذي المنصة خاصة بالطلاب في المملكة العربية السعودية، ونالت أهمية كبيرة في نفوس مئات الآلاف من الطلاب الذين يدرسون عليها جميعا، حيث أنها قامت بتعويض التعليم التقليدي على أكمل وجه، وكان لها أهمية في مساعدة الطلاب على إكمال سنتهم الدراسية دون تبييض العام الدراسي لسنة 2020، والتي تعتبر السنة الأولى من جائحة كورونا والتي سببت عديدة الخسائر في جميع أنحاء العالم وفي المملكة العربية السعودية كان لها أثر كبير لكن لم تحل أبدا دون مواصلة التعليم بطرق غير تقليدية، حيث أن التجمعات الكبيرة تعتبر من أكبر المساهمين في زيادة الإصابات والتي من شأنها أن تكون كارثية على المجتمع بصفة عامة.

رابط منصة مدرستي

يعتبر رابط منصة مدرستي هو أحد أكبر المواضيع وأكثرها بحثا على شبكة الإنترنت حيث أن أن المنصة يدخلها عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الطلاب السعوديين بشكل يومي وكذلك الكادر التعليمي لذلك لديها أهمية كبيرة جدا في المملكة، وتتصدر دائما عمليات البحث نظرا لكونها مدرسة إلكترونية لكل طلاب السعودية، وجدير بالذكر أن المنصة قد عادت بطبيعتها القديمة وذلك بعد تفشي المتحور الجديد من كورونا في المملكة العربية السعودية.

طريقة الدخول في مدرستي

يسأل الكثير من الطلاب عن طريقة تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، وهذي طريقة التسجيل الخاصة بالطلاب، عليهم فقط اتباع الخطوات التالية:

الدخول أولا إلى موقع منصة مدرستي

ثم اختيار تسجيل حساب في حال لم يكن لديهم حساب أو الضغط على تسجيل الدخول لمن لديهم حساب.

ثم القيام بملئ الخانات المطلوبة

بعدها الضغط على تأكيد أو تسجيل الدخول بالنسبة للمسجلين، وبهذا نكون قدمنا لكم الرابط وخطوات التسجيل وتسجيل الدخول.