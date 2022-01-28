شرح كيفية التسجيل في إعانة المساعدة المقطوعة 1443 بالمملكة مقطوعة الضمان الاجتماعي

التسجيل في اعانة المساعدة المقطوعة تقدم المملكة العربية السعودية المساعدة المقطوعه لجميع المواطنين في المملكة للحصول على مساعدات مالية للأسر الفقيرة والأفراد الذين يحتاجون إلى دعم لكي تعينهم وتساعدهم على الحياة، حيث أنها تحرص دائما على مصلحة المواطن وتوفر له جميع كافة السبل، وسوف نعرض فيما يلي كيفية التسجيل في اعانة المساعدة المقطوعة للحصول على الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة في ما يلي بالتفصيل

شروط التسجيل في المساعده المقطوعة

أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية ومقيم على الأراضي المملكة بشكل دائم.

أن يكون من الأسر الأكثر فقرا واحتياجا في المملكة

أن يكون لديه بطاقة وطنية سارية

ألا يكون في دار إيواء في المملكة

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 35 عاما

لا يتجاوز راتب المتقدم المتزوج الحصول على الإعانة المساعدة المقطوعة عند 6450 ريال سعودي، أما إذا كان اعزب لا يزيد الراتب عن 3000 ريال سعودي

يتم صرف المساعدة المقطوعة مرة كل سنة للأفراد الذين ليس لديهم اي دخل او معاش ثابت وكل عامين إذا كان المتقدم لديه داخل معاش

لا يزيد مبلغ صرف المساعدة المقطوعة في المملكة عن 30 ألف ريال سعودي اثنين متقدم الواحد.

يجب أن يتوفر في جميع الشروط ويتم توفير جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل صحيح لانها تراجع من قبل جهات مختصة.

كيفية التسجيل في المساعده المقطوعة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أنه يتم التسجيل في المساعدة المقطوعة الإلكترونية من خلال الإنترنت، حيث أن ذلك سوف يسهل على الكثير عملية التسجيل وايضا لا يحدث هناك زحام على المكاتب في الوزارة، حيث أن ذلك يعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، لذلك فإنه التسجيل يكون من خلال اتباع الخطوات التالية

اضغط على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يضغط المتقدم على تسجيل دخول ثم يدخل اسم في خانة اسم المستخدم

يملأ جميع البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح

يكتب رقم السجل المدني في المكان المخصص لها

أدخل رمز التحقق

يضغط موافق على الشروط والأحكام بعد أن يقرأها جيدا

ثم يضغط على تعهد والتسجيل في نهاية الصفحة