إعفاء بنك الراجحي 1443 جميع عملائه السعوديين والوافدين في المملكة نظراً للظروف الطارئة

مصرف الراجحي يقدم عدد كبير من الخدمات الغير موجودة لدي الكثير من البنوك في المملكة العربية السعودية، حيث يمنح البنك تلك الخدمات للمواطنين السعوديين والوافدين كذلك، فباعتباره من أقوي البنوك الموجودة في الوطن العربي بأكمله فقد يمتلك البنك عدد كبير جداً من العملاء اللذين يستفيدون بشكل شهري من خدمات البنك والتوجه إليه لإنهاء معاملاتهم المصرفية نظراً للثقة الكبيرة التي تركها البنك لدي جميع مستفيديه، فقد يقدم الراجحي السعودي قروضه وتمويلاته الفردية والعقارية طبقاً لأحكام وشريعة الدين الإسلامي، كما يقدم خدماته إلي كافة الفئات المادية كالفئات المتوسطة ومحدودي الدخل والفقراء، كما يقدم مصرف الراجحي الإغاثة المصرفية من أقساط القروض التي سبق للعميل الحصول عليه في حالات واشتراطات محددة لابد للعميل توافرها أولاً، فقد قدم بنك الراجحي تلك الخدمة بعد خطوة قيام عدد كبير من المواطنين بطلب الخدمة بعد تعثرهم في الدفع نظراً للظروف المحيطة بالبلاد، حيث راسل المواطنين بوابة الديوان الملكى من أجل إقساط القروض عن العملاء الغير قادرين واللذين يمرون بظروف سيئة خارجة عن الإرادة.

شروط إعفاء بنك الراجحي 1443

حدد الراجحي بعض شروط لإسقاط القرض الذي حصل عليه العميل ومنها ما يلي:

في حالة وفاة العميل المقترض (لا قدر الله تعالي) تعفى أسرته من سداد باقي الأقساط الملزمة عليه وفقاً لميزة التأمين التكافلي التي يوفرها البنك للعميل عند الحصول علي القرض.

إذا تعرض المقترض لحادث أدى إلى إصابته بعجز دائم أو كلي في فترة سداد الأقساط، فسيقوم البنك بالتنازل عن الأقساط الملزمة عليه.

أما بالنسبة للحالات الأخرى كتعثر كبار السن والمتقاعدين عن السداد بسبب قيود مالية، فقد يتمكن الآن من الاتصال بمصرف الراجحي من أجل إيجاد الحل المناسب، حيث يتم التواصل مع خدمة العملاء عبر الرقم الآتي: 966114603333.

أما إذا كنت عميلاً جديداً وتريد الاستفسار عن أي أمر خاص ببنك الراجحي يمكن التواصل عبر الرقم: 8001241222.

ويمكن التواصل عبر الموقع الرسمي لمصرف الراجحي.

الأوراق المطلوبة عند طلب الحصول علي إعفاء مصرف الراجحي