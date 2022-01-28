نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجدول الزمني لصرف دفعات مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور رابط التسجيل (نفاذ sso.hrsd.gov.sa) شروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف دفعات مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور بعد نزول وصرف الدفعة الأولى من الضمان الاجتماعي الجديد sso.hrsd.gov.sa لم قاموا بالتسجيل على رابط التقديم للاستفادة من معاشات الضمان الاجتماعي الجديد (منصة الدعم والحماية الاجتماعية)، وإيداع مستحقات المستفيدين للدفعة الأولى بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 72 ألف أسرة تم اعتماد أهليتهم لصرف الضمان، والإعلان عن موعد صرف ونزول وإيداع دفعات الضمان الاجتماعي التالية بشكل تدريجي على دفعات، حيث من المتوقع أن يستغرق وقت كل دفعة من أسبوع إلى 10 أيام من تاريخ صدور الدفعة الأولى حسب ما صرح به مصدر مسؤول، وبذلك يكون عدد الدفعات الشهرية التي تصدرها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من 3 إلى 4 دفعات شهرية، ومع الإعلان عن كل دفعة ستصل رسائل نصية على هواتف من قاموا بالتسجيل سواء تسجيل جديد أو تحديث بيانات المستفيدين السابقين من معاش الضمان الاجتماعي القديم.

موعد صرف دفعات مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور sso.hrsd.gov.sa

وتجدر الإشارة إلى أمه سوف يتم الإعلان عن الدفعة الثانية مطلع هذا الأسبوع وذلك وفق الجدول الزمني الذي أعدته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبذلك متبقي ساعات معدودة على إصدار الدفعة الثانية وستكون أعداد المستفيدين من الدفعة الثانية مقاربة في أعداد المستفيدين من الدفعة الأولى، ويتم الآن وضع اللمسات الأخيرة على كشوف مستحقي دعم الضمان الاجتماعي للدفعة الثانية قبل الإعلان عنها، ومع ترقب من قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية أن يشملهم الاستحقاق للدفعة الثانية، فقد أعددنا هذا التقرير الذي سنوضح فيه طريقة التسجيل بالضمان الاجتماعي الجديد المطور، وشروط الأهلية والاستحقاق لصرف معاش الضمان، وجدول الحد المانع من الاستفادة من صرف معاش الضمان المطور الجديد، والفئات المستفيدة من نظام الضمان الجديد.

ويجب أن ننوه إلى أن باب التقديم والتسجيل على رابط نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لا يزال مفتوح، حيث أعلنت الوزارة أن باب التسجيل سيظل مفتوح حتى يوم 23 مايو 2022، وذلك لمن لم يسعفهم الوقت في التسجيل حتى الآن، حيث تسعى حكومة المملكة أن يشمل نظام الضمان الاجتماعي الجديد جميع المستحقين الفعليين، وهم الفئات الأولى برعاية الحكومة لتوفير سُبل الحياة الكريمة لهم، وذلك من خلال صرف مبالغ الدعم التي سيتم إقرارها لهم وفق عدد أفراد الأسرة، وحسب دخل جميع أفراد الأسرة، كما سيتم إعداد برامج تدريبية لصقل مهارات وقدرات القادرين على العمل من أفراد تلك الأسر.

الفئات المستحقة لصرف معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

من بلغ سن الشيخوخة سواء للذكر أو الأنثى.

من لا يتجاوز دخله وأسرته الحد المانع.

المطلقة مع أبناءها.

الأرملة مع أيتام.

الأسرة المهجورة.

الأسرة المعلقة.

أسرة الغائب أو المفقود.

أسرة المدمن على المخدرات.

رابط تسجيل دخول sso.hrsd.gov.sa الضمان الاجتماعي المطور النفاذ الوطني

ومن الجدير بالذكر أنه قد بدأت وزارة الموارد البشرية بعد انتهائها من إعداد كشوف المستحقين للدفعة الثانية، فقد بدأت الوزارة في فحص ودراسة ومراجعة البيانات الخاصة للدفعة الثالثة، وذلك لسرعة إنجاز مهمة فحص الأهلية لجميع من تقدموا بالتسجيل على منظومة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك في سعي الوزارة للبت في أهلية جميع من قدموا طلبات التسجيل على النظام المطور الجديد للضمان الاجتماعي..

الأسر الأشد احتياجاً أهم أولويات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

وبذلك نكون قد تعرفنا على طريقة عمل وزارة الموارد البشرية والجداول الزمنية إعلان الدفعات من مستفيدي الضمان تدريجا، لذلك يواصل العاملون بالوزارة الليل وبالنهار والعمل على قدم وساق لدراسة ومراجعة طلبات من قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حتى يتم إيداع معاش الضمان للجميع.

موعد صرف وإيداع دفعات معاش الضمان الاجتماعي المطور

وبذلك سيكون الضمان الاجتماعي الجديد والمطور هو المظلة الشاملة للحماية الاجتماعية، والتي من أهم أهدافها دعم الأسر الأكثر والأشد حاجة والفقراء والمطلقات بلا عائل والأرامل التي تعول أيتام وغيرهم من الفئات التي يستهدفها نظام الضمان الجديد، ولا يقتصر الأمر في المنظومة الجديدة للضمان الاجتماعي على صرف وإيداع معاش لتلك الأسر، بل من أهداف المنظومة الجديدة أن يتحول المجتمع السعودي من مجتمع الحاجة إلى مجتمع منتج يكسب قوت يومه من جهده، وذلك بإعداد برامج تدريبية تنتهي بالحصول على عمل يتناسب مع مهارات وقدرات أفراد الأسرة التي سيتم إعدادهم إعداد جيد يتناسب مع الفرص المتاحة في سوق العمل.

الحد المانع لاستحقاق معاش الضمان 1443 حسب عدد أفراد الأسرة ودخل أفردها

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

sso.hrsd.gov.sa طريقة وشروط التسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية

أما عن طريقة إعلام من قاموا بالتسجيل من المستفيدين من دفعات الضمان الاجتماعي المطور، فسيتم ذلك من خلال إرسال رسائل نصية على الهاتف المحمول الذي قاموا بتسجيله على منصة الدعم والحماية لاجتماعية، وستحتوي تلك الرسالة أهليتهم للاستحقاق أو عدم الأهلية، ويمكن تقديم اعتراض خلال 30 يوم لمن تم رفض أهليته، وفي حال كان رفض الطلب لوجود أخطاء في البيانات التي قام بتسجيلها، وعدم تطابقها مع بيناته على قاعدة البيانات الحكومية، فيمكنه إعادة تقديم طلب الاستحقاق من جديد، ويحب أن يسجل البيانات بشكل صحيح حتى لا يتم رفض طلبه مرة أخرى، وتتلخص شروط التسجيل فيما يلي: