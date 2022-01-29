موعد صدور نتائج الأهلية وشروط إستحقاق دعم حساب المواطن وخطوات تحديث بيانات المستفيدين

يسعى الكثير من المواطنين فى الأسر الفقيرة والذين يحتاجون الى دعم حساب المواطن الى التسجيل في دعم حساب المواطن وتقديم الأوراق المطلوبة والتي تثبت احقيتهم فى دعم حساب المواطن والذي نقدم الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم من خلال المقال وكيفية الاستعلام عن نتائج الاهلية ورابط التقديم للحصول على الدعم، حيث يوفر دعم حساب المواطن حياة كريمة لأفرادها، خاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو كبار السن ممن لا يوجد لهم معيل أو النساء المطلقات أو الأرامل الذين يعتنون بأسرهم، من أهم برامج المملكة العربية السعودية والتى ترعى تلك الفئات وتقدم لهم الدعم هو برنامج حساب المواطن، وينتظر الكثير الإعلان عن موعد صرف دعم حساب المواطن هذه الأيام، وذلك لاقتراب إيداع دفعة شهر فبراير 2022م. نظرا لما يمنحه برنامج النفاذ الوطني من إعانات للمحتاجين والعائلات الأكثر احتياجا، حيث تقدم مساعدات مالية لهذه الفئة من المجتمع، لغرض تطوير مستواهم المعيشي وتوفير احتياجاتهم اليومية سواء غذاء أو ملابس وغيرها من ضروريات الحياة.

الموعد المقرر لصرف دفعة فبراير لمستحقي دعم حساب المواطن:

ومن الجدير بالذكر ان موعد صدور نتائج الأهلية من برنامج حساب المواطن فان نتائج الأهلية من برنامج حساب المواطن تصدر في بداية كل شهر ميلادي، أي في الأول من الشهر، وبعد نزولها يبدأ الأشخاص في البحث عن نتائج الأهلية وقيمة الاستحقاق الذي سينزل في حسابه، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن، وموعد صرف دفعات دعم حساب المواطن كل شهر، وذلك بإيداع الدفعات يوم التاسع من الشهر الميلادي على أن يتم الصرف في العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يكن هذا اليوم عطلة رسمية أو يوم جمعة، وفي حال كان العاشر من الشهر اجازة رسمية فان موعد الاستحقاق يؤجل يوم او يقدم حسب ما تقضيه الحالة، ويكون بذلك قد بقي 12 يوم عن تاريخ صرف الدعم المالي للمستفيدين.

الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم حساب المواطن:

لكي تحصل على دعم حساب المواطن يجب توفر بعض البنود و شروط الاستحقاق في الأسر الفقيرة والعائلات المحتاجة، واهم هذه الشروط مايلي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.وفي حالة أن المستفيد مقيم على أرض المملكة لا يتواجد خارج السعودية.

يجب على المتقدم أن يكون عمره لا يتجاوز 35 عام.

عدم حيازته على سجل تجاري يحمل اسمه.

كيفية تحديث بيانات المستفيدين: