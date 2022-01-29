تفاصيل تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1443/2022 بالبدلات بعد التعديل في السعودية

تفاصيل تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1443/2022 قامت الحكومة السعودية خلال الأيام الأخيرة بالعمل على اجراء بعض التعديلات الجديدة في نظام الأفراد العسكريين في السعودية 1443، وذلك في اطار سعي الحكومة السعودية الى اجراء التعديلات في الأنظمة التي تعمل على توفير الراحة للمواطنين والموظفين بجميع القطاعات المختلفة، تفاصيل تعديل العلاوة السنوية للعسكريين 1443 ..سلم الرواتب الجنود والافراد الجدد والضباط من وزراه الدفاع ومن ضمن هذه القوانين والأنظمة هو نظام الافراد العسكريين في السعودية، وهو القرار الذي تم اتخاذه من قبل مجلس الوزراء السعودي من خلال الاجتماع الأخير الذي تم اجراءه عبر الشاشات المرئية، ونستعرض من خلال هذه السطور ابرز التفاصيل الخاصة بالتعديلات على نظام الافراد العسكريين في السعودية 1443.

تعديل تعديل نظام الأفراد العسكريين الجديد 1443/2022 في السعودية

يعتبر نظام الافراد العسكريين في السعودية هو عبارة عن نظام يقوم بتحديد كافة الأمور التي تتعلق بالأفراد العسكريين والتي تنظم كل ما يتعلق بهم من حيث التعيينات والرواتب الأساسية، والعلاوات التي يحصل عليها الافراد، بالإضافة الى تعديل سلم الرواتب الخاص بهم من وقت لآخر لكي يتم تقديم وتوفير كافة احتياجات الأشخاص الذي يعملوا في القطاعات والأجهزة العسكرية في جميع قطاعات المملكة العربية السعودية بشكل عام، وذلك لما يقوم الافراد العسكريين والقطاعات الأمنية في السعودية من دور كبير وهام في حماية المواطنين وتوفير الأمن والحماية لكل من يتواجد في المملكة العربية السعودية.

تعديل رواتب العسكر في السعودية 1443

درجة الضابط ملازم ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء 1 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390 2 7970 9275 11095 13780 15115 17110 19455 22120 3 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580 4 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580 5 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310 6 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040 7 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770 8 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500 9 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230 10 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960 11 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690 12 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955 13 12150 14115 15160 16695 20285 23600 14 12530 14555 15425 16960 20755 15 12910 14995 15690 17225

تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام الأفراد العسكريين 1443

وجاء القرار من رئاسة مجلس الوزراء السعودي خلال بتعديل النظام الخاص بالافراد العسكريين في المملكة العربية السعودية هذا العام، ولذلك فقد قامت وزارة الداخلية بتحديد بعض الشروط والضوابط الخاصة بكل عسكري في القطاعات في السعودية، وجاءت التفاصيل الخاصة بالتعديلات على النحو التالي.