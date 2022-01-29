ما هو سلم رواتب العسكريين الجديد بالبدلات 1443 بعد التعديل للأفراد والضابط في السعودية

ما هو سلم رواتب العسكريين الجديد بالبدلات 1443 بعد التعديل يرغب عدد كبير من العاملين في القطاعات العسكرية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية في التعرف على سلم رواتب العسكريين الجديد في المملكة العربية السعودية بالبدلات 1443، وهو السلم الذي يحدد رواتب الافراد العسكريين والبدلات الخاصة بهم تبعا لما يتم تحديده من قبل وزارة الدفاع السعودية بشكل سنوي للتعرف على تفاصيل الرواتب الخاصة بالعسكريين، وذلك وفقا للمواد المدونة في نظام خدمة الافراد في المملكة العربية السعودية، ومع اجراء التحديثات الاخيرة في السلم الخاص بتحديد رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية، نستعرض من خلال هذه السطور تفاصيل سلم رواتب العسكريين الجديد في السعودية والتعرف على تفاصيل البدلات التي تم تحديثها ايضا مؤخرا في بداية العام الجاري 1443.

رواتب العسكريين الجديد بعد التعديل 1443

تقوم وزارة الدفاع السعودية بشكل مستمر بأجراء التعديلات على الرواتب الخاصة بالعسكريين الذين يعملوا في الاجهزة العسكرية في جميع انحاء المملكة العربية السعودية سواء في اجهزة الجيش او في اجهزة الشرطة، بالإضافة الى الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وكذلك وزارة الحرس الوطني، وذلك تبعا للقرارات التي يتم اعتمادها من قبل الديوان الملكي على ان يتم اعتمادها في نظام خدمة الافراد العسكريين في المملكة العربية السعودية، فنجد ان الرواتب الخاصة بالعسكريين في السعودية تختلف بشكل كبير تبعا للدرجة والرتبة التي يشغلها الافراد، والتي تم تحديثها مؤخرا لتأتي لمجموعة من التعديلات من حيث القيمة وكذلك البدلات الخاصة بالأفراد والسنوية.

بدلات العسكريين الأفراد

سلم رواتب العسكريين الجديد بالبدلات 1443

تختلف رواتب العسكريين في السعودية والتي تم تحديدها مسبقا واعتمادها وفق التحديثات الأخيرة التي صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء السعودي، وهي الرواتب التي يتم تحديدها للأفراد وكذلك الضباط، والتي تشمل جميع العاملين في القطاعات العسكرية المختلفة

الدرجة العلمية جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس الرقباء الدرجة 1 3220 ريال 3395 ريال 3765 ريال 4455 ريال 5260 ريال 6180 ريال 7215 ريال الدرجة 2 3350 ريال 3540 ريال 3940 ريال 4665 ريال 5510 ريال 6480 ريال 7575 ريال الدرجة 3 3480 ريال 3685 ريال 4115 ريال 4875 ريال 5760 ريال 6780 ريال 7935 ريال الدرجة 4 3610 ريال 3830 ريال 4290 ريال 5080 ريال 6010 ريال 7080 ريال 8295 ريال الدرجة 5 3740 ريال 3975 ريال 4465 ريال 5295 ريال 6260 ريال 7380 ريال 8655 ريال الدرجة 6 3870 ريال 4120 ريال 4640 ريال 5505 ريال 6510 ريال 7680 ريال 9015 ريال الدرجة 7 4000 ريال 4265 ريال 4815 ريال 5715 ريال 6760 ريال 7980 ريال 9375 ريال الدرجة 8 4130 ريال 4410 ريال 4990 ريال 5925 ريال 7010 ريال 8280 ريال 9735 ريال الدرجة 9 4260 ريال 4555 ريال 5165 ريال 6135 ريال 7260 ريال 8580 ريال 10095 ريال الدرجة 10 4390 ريال 4700 ريال 5340 ريال 6345 ريال 7510 ريال 8880 ريال 10455 ريال الدرجة 11 4520 ريال 4845 ريال 5515 ريال 6555 ريال 7760 ريال 9180 ريال 10815 ريال الدرجة 12 4750 ريال 4990 ريال 5690 ريال 6765 ريال 8010 ريال 9480 ريال 11175 ريال الدرجة 13 4780 ريال 5135 ريال 5865 ريال 6975 ريال 8260 ريال 9780 ريال 11535 ريال الدرجة 14 4910 ريال 5280 ريال 6040 ريال 7185 ريال 8510 ريال 10080 ريال 11895 ريال الدرجة 15 5040 ريال 5425 ريال 6215 ريال 7395 ريال 8760 ريال 10380 ريال 12255 ريال

سلم رواتب الضباط في القوات المسلحة السعودية 1443

فنجد ان رواتب العسكريين من الضباط في المملكة العربية السعودية يبدأ من راتب 7590 ريال سعودي والذي يصل إلى حوالي 28690 ريال سعودي تبعا للرتبة والوظيفة التي يشغلها الضابط في السعودية، وتعبا لآخر تحديث في رواتب العسكريين من قبل رئاسة الوزراء السعودية فقد تم تحديد رواتب كافة العسكريين وكذلك البدلات المستحقة لهم.