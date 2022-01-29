نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443 رابط وطريقة تقديم منصة الدعم sbis hrsd في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوضح شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443 للتقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد بعد الإعلان عنها رسمياً من جانب الوزارة، حيث هناك بعض الشروط الواجب استيفائها للحصول على دعم برنامج الضمان المطور، ولم يفرق النظام الجديد بين المرأة المتزوجة والعزباء، فكلاهن يضافن في النظام تابعين لعائل الأسرة، ولكن هناك حالة يمكن تسجيلها كعائل أسرة سيتم التعرف عليها من خلال المقال، ولكن يجب العلم أن فارق بين المرأة المطلقة ولديها ابن أو أكثر وبين المتزوجة والمطلقة التي ليس لديها أبناء، وسيتم توضيح كافة الحالات المذكورة فيما يلي، ومن خلال ثقفني يمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي 1443، وشروط أو معايير الاستحقاق الواجب انطباقها على شخص وحالته المتقدم وأسرته، كما يمكنكم أيضاً التعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي المطور وفق الآلية الجديدة المعتمدة من جانب الوزارة.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة

نود بداية توضيح أن نظام الضمان الاجتماعي المطور تم وضع معايير استحقاق جديدة له تختلف عن الموجودة بالنظام السابق، حيث كان في البرنامج القديم يعتمد على السن والحالة الاجتماعية وغيرهم من الأمور التي لم تعد موجودة في النظام المطور بعد إجراء بعض التعديلات عليه، فبعد تطوير البرنامج أصبح ينظر فقط للحالة المادية للأسرة أو الفرد المستقل لتحقيق الهدف الذي أطلق من أجله وهو توفير حياة لائقة بكافة الفئات المجتمعية الأشد حاجة للمال من خلال تقديم دعم مالي يتم تحويله للحساب البنكي مباشرةً.

وقد أوضحت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط التسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وأكدت على أن المرأة المتزوجة يتم إضافتها تابع لرب الأسرة أو لزوجها وتحصل على المبلغ المقرر للتابع وفق جدول استحقاق الضمان المطور، ولكن يتاح للأسرة اختيار العائل، حيث يمكن أن تكون الزوجة هي العائل، وكذلك أيضاً يمكن أن يكون أحد الأبناء، ويتم تحديد ذلك عند تقديم الطلب، ومن ترغب في الإطلاع على شروط الضمان الاجتماعي الجديدة، يمكنها ذلك من خلال التالي:

أن تقيم إقامة دائمة في المملكة على مدار عام سابق على تاريخ تقديم الطلب. أن تكون سعودية باستثناء بعض الفئات وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لديهم أبناء سعوديين – أبناء المواطنة المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي – الأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام). أن يقل دخل الأسرة المحتسب عن الحد الأدنى للضمان وهو (1100 ريال لعائل الأسرة – 550 ريال لكل تابع). استيفاء متطلبات الوزارة المتعلقة بالصحة والتعليم، وخطط التوظيف والتأهيل من خلال متابعة منصات التوظيف المعتمدة للبحث عن فرصة عمل مناسبة. انطباق معايير امتلاك واستخدام الثروة، وألا يكون مالكاً لأصول أو ثروات عالية القيمة. عدم الإقامة بأحد المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

وأوجب البرنامج على المتزوجة التي يتم تسجيلها تابع لعائل الأسرة ويتعدى عمرها سن الثمانية عشر عام، أن تقوم بتسجيل حساب جديد في منصة الدعم والحماية الاجتماعية للقبول والموافقة على الارتباط كونها تابع لزوجها، وهذه الخطوة هامة لاكتمال إضافتها كتابع في الملف الموحد للعائل للحصول على المعاش، ومن خلال النقاط يمكن التعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وغيرها بشكل عام.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

يتاح التقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور عن طريق تسجيل دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديدة أمام جميع المواطنين ممن ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، كما يمكن من خلالها أيضاً الاستعلام عن نتائج أهلية الضمان بعد صدور قرار الأهلية النهائي من جانب الجهة المختصة، فمن ترغب في الحصول على رابط التقديم على الضمان المطور 1443 الرسمي، يمكنها ذلك من خلال التالي:

رابط منصة الدعم لتسجيل ضمان اجتماعي جديد (sbis.hrsd.gov.sa).

كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور 1443؟

يعتبر سؤال كيف أسجل قي الضمان الجديد المطور من أكثر الأسئلة التي وردتنا منذ انطلاق برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بعد تطويره، لذلك قمنا بإيضاح مراحل التسجيل في الضمان الاجتماعي بالنقاط التالية:

أنقر على تسجيل جديد بالصفحة الرئيسية. إدخال البيانات التالية (الهوية – تاريخ الميلاد – الجوال – إنشاء كلمة المرور). الموافقة على الشروط والأحكام، ثم “تسجيل”. كتابة رمز التوثيق المرسل على جوالك لتوثيقه وربطه بالحساب. إدخال الهوية وكلمة المرور، ثم تسجيل الدخول. الذهاب إلى الملف الموحد لتعبئة المعلومات التالية (البيانات الشخصية والسكن والدخل والتابعين والتعليم والعمالة والتراخيص والممتلكات)، ثم تأكيد المعلومات. تكوين منزل باختيار نوع الوحدة السكنية (مستأجر – مملوك) وإدخال البيانات المطلوبة. اختيار “برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي”، ثم تقديم. اختيار المنازل التي ترغب في شمولها بالطلب المقدم. إسناد التابعين لديك في المنزل المناسب.

وبعد ذلك يتم الإطلاع على الإقرار والموافقة عليه بالتأشير في المربع، ثم “تقديم”، ومن ترغب في الإطلاع على طريقة التقديم في البرنامج لمن ينطبق عليها شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة 1443، يمكنها ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

وبعد عرض شروط الضمان المطور الجديدة بالمقال، وطريقة التسجيل في البرنامج، يمكنكم الآن التعرف على طريقة حساب الضمان، والحصول على رقم الضمان الموحد للتواصل مع الدعم الفني، ومعرفة الحد الأعلى للضمان المقرر الحصول حال صدور قرار الأهلية والاستحقاق بشكل نهائي، إلى جانب معرفة موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة الثانية لمن صدرت لهم نتائج الأهلية والاستحقاق من خلال ثقفني.