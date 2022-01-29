شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443 والفئات المستفيدة من معاش الضمان

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عمر شويل - جدة شروط الضمان الاجتماعي الجديد كما حددتها وزارة الموارد البشرية، خاصةً بعد التعديل الجديد في نظام الضمان الاجتماعي 1443؛ بحيث تستطيع الفئات المستفيدة التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد والحصول على المعاش لسد الاحتياجات الأساسية، فمعاش الضمان الاجتماعي عبارة عن مخصص مالي في صورة راتب شهري يتم صرفه للفئات المستحقة من المواطنين السعوديين المقيمين بشكل دائم داخل الحدود السعودية، فالضمان الاجتماعي الجديد هو أحد الأنظمة الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تحقيق التكافل والعدالة الاجتماعية بين المواطنين من خلال صرف معاش الضمان الاجتماعي الشهري.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

حددت اللائحة التنفيذية شروط الضمان الاجتماعي الجديد؛ ليتمكن كل من تنطبق عليه من التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وتتمثل أبرز تلك الشروط في:

أن يكون المواطن المتقدم للتسجيل في معاش الضمان الاجتماعي سعودي الجنسية.

أن يكون من ضمن الفئات المستهدفة من معاش الضمان الاجتماعي.

ألا يكون مقيم داخل دور الإيواء أو المراكز العلاجية؛ وذلك لأنه ليس لديه القدرة على إعالة الأسرة.

أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل السعودية.

ألا يزيد الدخل الشهري عن الحد الذي يمنع صرف معاش الضمان.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد للموظفين

تنطبق كافة شروط الضمان الجديد السابقة على الموظفين الراغبين في التسجيل في الضمان الاجتماعي، سواء شرط الجنسية والإقامة بالسعودية، بالإضافة إلى شرط الممتلكات والإقامة خارج مراكز الإيواء، ولكن استثنت الوزارة من تلك الشروط المرأة المتزوجة الموظفة أو ربة المنزل في الحالات التالية:

المرأة المطلقة زوجة الرجل السعودي.

المرأة التي تحمل الجنسية السعودية المتزوجة بغير سعودي.

المطلقة والأرملة التي تعول أبنائها السعوديين.

ذوي الإعاقة حاملي بطاقات التنقل.

الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي الجديد

يستفيد من الضمان الاجتماعي الجديد كافة الأسر والأفراد السعوديين الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق، سواء كانوا من الموظفين أو العاطلين أو المتقاعدين، بالإضافة إلى الفئات التي حددها النظام القديم، كالتالي:

المواطنين الذين بلغوا سن الشيخوخة ولديهم عجز كلي أو جزئي عن العمل.

المعاقين.

المرأة المطلقة وتعول أبنائها.

المرأة الأرملة ولديها أيتام.

الأسر المهجورة والمعلقة.

أسرة مدمن المخدرات.

أسرة الغائب أو المفقود.

الأبناء الأيتام إناث وذكور سواء كان الأب متوفي أو مجهول.

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي

نقدم لكن متابعي موقع ثقفني طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الضمان الاجتماعي الجديد، كالتالي:

الانتقال إلى الرابط الرسمي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. النقر على تسجيل جديد. العمل على تعبئة البيانات الشخصية والحساب البنكي والعنوان الوطني. القيام بتقديم الطلب في حالة استحقاق معاش الضمان الاجتماعي. القيام بتسجيل بيانات العائل والأسرة والدخل. العمل على إرفاق المستندات المطلوبة. النقر على تقديم الطلب، ويتم متابعة الطلب من خلال “طلباتي”.

التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي الجديد

أطلقت وزارة الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية لتعمل بالتوازي مع البوابة الإلكترونية في استقال طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، بالخطوات التالية: