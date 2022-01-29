طريقة وخطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa (موعد صرف ونزول إيداع معاش الضمان)

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عمر شويل - جدة طريقة وخطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa وموعد صرف ونزول إيداع معاش الضمان الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية عبر النفاذ الوطني الموحد، وذلك لصرف وإيداع مستحقات المستفيدين من الدعم الحكومي السعودي، حيث انطلقت منصة الدعم الجديدة في شهر نوفمبر الماضي، ولا تزال هناك فئات عديدة لم تقم بالتسجيل بعد على النظام الجديد المطور للضمان الاجتماعي، وبعد صرف الدفعة الأولى توقعات موعد صرف الدفعة الثانية خلال ساعات، بدأ من تخلف عن التسجيل للتساؤل عن طريقة التقديم والتسجيل في منظومة لحماية الاجتماعية المطورة، ومعرفة شروط الاستحقاق لمعاش الضمان الاجتماعي وفق النظام الجديد، وهي الشروط التي تراعي استفادة الفئات الأشد حاجة والفقراء والمطلقات بلا عائل والأرملة التي تعول أيتام، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير طريقة وكيفية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والشروط والمعايير التي تم الإعلان عنها سابقاً سواء للأسرة أو للفرد المستقل، كذلك الحد المانع من دخل الأسرة الذي يمنع الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، وأيضا جميع ما يصدر من تصريحات من مصادر رسمية.

طريقة وخطوات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور sbis hrsd gov sa

كيف اسجل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور أصبح السؤال الأهم بالمملكة السعودية الآن خاصة لمن تخلف عن التقديم حتى هذه اللحظة، ويجب لأن ننوه إلى أنه تم الإعلان عنه في وقت سابق، وهو أن التسجيل يتم عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي 2021، لتحل تلك المنصة محل رابط التسجيل القديم، حيث يتم من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية استقبال طلبات المتقدمين للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية سواء دعم نقدي أو من الالتحاق بمراكز التدريب المعنية بتنمية مهارات وقدرات أفراد الأسر القادرين على العمل، والتسجيل متاح سواء للمستفيد الجديد أو المستفيدين السابقين لتحديث بيناتهم وسنستعرض طريقة التسجيل على رابط منصة الدعم والحماية لاجتماعية وهي كالتالي:

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

البيانات المطلوبة للتسجيل في استحقاق وأهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور

بعد أن قمت بإنشاء الحساب بنجاح يمكنك الآن إدخال البيانات المطلوبة للاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي المطور وذلك في حال انطبقت عليك شروط الأهلية الخاصة باستحقاق معاش الضمان وفق النظام الجديد، ويتم إدخال البيانات كالتالي:

القيام بإدخال البيانات الشخصية. إضافة بيانات السكن والدخل والتابعين وغيرها من البيانات المطلوبة. بيان خالة السكن (مستأجر أو مملوك). اختيار برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي. النقر على أيقونة تقديم. وبذلك تكون قد قدمت طلب الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المُطور الجديد. ويمكنك زيارة رابط الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور.

الحد المانع لتأهل لصرف معاش الضمان 1443 وفق عدد أفراد الأسرة ودخلها المادي

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق النقدي بالريال شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي بالريال شهريا

1 1000 2001 2 1285 2570 3 1570 3140 4 1855 3710 5 2140 4280 6 2420 4840 7 2710 5420 8 3000 6000 9 3280 6560 10 3560 7120 12 3840 7680 13 4130 8260 13 4410 8820 14 4700 9400 15 5000 10000

شروط الاستحقاق والأهلية لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط جديدة تُحقق الهدف من إنشاء النظام الجديد المطور، وهو توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية من الأسر الأشد حاجة، وتعتمد المنظومة الجديدة في تحقيق هذا الهدف على إجمالي دخل الأسرة بجميع أفرادها، وعدد أفراد تلك الأسرة، وقد وضعت الوزارة حد مانع لاستحقاق دعم الضمان مرتبط بإجمال دخل الأسرة وعدد أفرادها، ولا ينظر كما في السابق لسن عائل الأسرة ولا الحالة الاجتماعية لأفراد الأسرة، حيث أن الدخل وعدد الأفراد هو المعيار الرئيسي للاستحقاق وأهلية الانضمام تحت مظلة الدعم والحماية الاجتماعية، وقد أعدت وزارة التنمية البشرية جدول زمني لصرف معاش الضمان تدريجياً، أما عن شروط الاستحقاق والأهلية فتتلخص في التالي:

يجب أن يكون مقدم طلب الاستحقاق من مواطني المملكة أو من حاملي بطاقات التنقل.

الإقامة يشكل دائم على الأراضي السعودية

لا يزيد الخل للفرد أو الأسرة عن الحد الأدنى المُحتسب للضمان الاجتماعي، والذي أعلنته الوزارة بمبلغ 1100 ريال لعائل الأسرة و550 ريال لكل فرد من أبناء تلك الأسرة.

الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالصحة والتعليم وبرامج التأهيل والتدريب المؤهل للتوظيف.

متابعة الاطلاع بشكل دائم على منصات التوظيف المعتمدة لإيجاد فرصة عمل تتناسب مع مؤهلات ومهارات وقدرات أفراد الأسرة.

أن يكون الراغب في التقديم غير مُقيم في مراكز الإيواء الحكومية.

عدم امتلاك المتقدم أ أفراد أسرته لأصول عقارية أو أراضي باهظة القيمة.

الفئات المستثناة من شرط الجنسية السعودية المستحقة لصرف معاش الضمان

ويجب الإشارة إلى أنه يستثنى من شرط الجنسية لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي عدة فئات اعتمدتها وزارة الوارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تعتبر تلك الفئات من مستحقي صرف الضمان الاجتماعي بشرط انطباق الشروط السابقة عليها، وتلك الفئات كالتالي: