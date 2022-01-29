جدول سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين 1443 المعلنة من وزارة الدفاع السعودية بالبدلات والعلاوات

سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين، أعلنت الحكومة السعودية بموافقة خادم الحرمين الشريفين، تعديل سلم رواتب الأفراد والعسكريين والضباط في الجيش السعودي 1443 هـ، تقديراً للجهود التي يبذلها هؤلاء الأفراد في الخدمة والعمل بالنهوض ببلادهم، صدر خبر جدول رواتب العسكريين لعام 1443 هـ، الذي انتشر في جميع مواقع التواصل الاجتماعي فزادت عملية البحث من قبل أفراد في الجيش السعودي لمعرفة رواتبهم بعد التعديلات الجديدة، نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية سلم رواتب العسكريين لعام 1443 هـ بعد الزيادات في الرواتب الاساسية والعلاوات والمكافآت السنوية.

سلم رواتب الأفراد والضباط العسكريين

يحدث في بداية كل عام إجراءات كالتعديلات على سلم رواتب الأفراد بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وبعد موافقة خادم الحرمين الشريفين على التعديلات الجديدة على سلم أفراد الجيش السعودي، تم الإعلان رسمياً عن رواتب جديدة تشمل البدلات والعلاوات السنوية، وتأتي هذه الزيادات في ظل حرص ومساعي المملكة لتحسين رواتب العاملين في مختلف القطاعات الحكومية وأهمها القطاع العسكري، سنتعرف الآن علي أهم التعديلات التي أدخلت على جدول رواتب العسكريين لعام 1443 هـ، وتتضمن التعديل في سلم رواتب العسكريين في كافة الرتب العسكرية من رتبة جندي في القوات المسلحة إلى أعلى رتبة وهي رتبة لواء كما يلي:

راتب الجندي 7400 ريال سعودي

راتب الجندي الأول 6720 ريال سعودي

راتب وكيل الرقيب 9000 ريال سعودي

راتب الملازم 6609 ريال سعودي

راتب ملازم أول 7609 ريال سعودي

راتب النقيب 9215 ريال سعودي

راتب الرائد 11705 ريال سعودي

راتب المقدم 12735 ريال سعودي

راتب العقيد 14365 ريال سعودي

راتب العميد 16350 ريال سعودي

راتب اللواء 18600 ريال سعودي

بعدما ان قمنا باستعراض سلم رواتب العسكرين داخل المملكة العربية السعودية نكشف امام حضراتكم الان العلاوات والمكافات التي تم الاعلان عنها على نحو نتابعه من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز من خلال الفقرة التالية

العلاوات والمكافآت السنوية للعسكريين 1443هـ

كما يسمل تعديل سلم رواتب العسكريين والضباط الزيادات والعلاوات السنوية من درجة ملازم وحتي درجة لواء كمايلي: