نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب التقاعد التأمينات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع مشتركي التأمينات الاجتماعية المحالين للتقاعد والمستحقين لصرف راتب التقاعد إلي موعد نزول راتب المعاش التقاعدي ، ومن خلال مقالنا اليوم بخصوص موعد صرف راتب التقاعد التأمينات ، نستعرض لكم موعد نزول راتب التقاعد لشهر فبراير 2022 م والذي سيكون في الأول من فبراير 2022 المقبل بحول الله تعالي ، والموافق تاريخ يوم الثلاثاء : 29 / 6 / 1443 هـ ، ومن خلال فقرات المقال نعرض لكم بالخطوات طريقة تقديم طلب استحقاق المعاش ، وشروط وضوابط الاستحقاق ، كما نتعرف علي تعديلات لائحة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ، و شروط ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع ، ويمكن لزوارنا الأعزاء التعرف علي طريقة إضافة مدة اشتراك في التأمينات الاجتماعية عبر موقعنا ثقفني.

موعد صرف راتب التقاعد التأمينات

يتم صرف راتب المعاش التقاعدي بالمملكة للمستحقين علي حسابهم في الأول من كل شهر ميلادي :

حددت مؤسسة التأمينات الاجتماعية مواعيد صرف راتب التأمينات الاجتماعية لشهر فبراير في الأول من الشهر والموافق الثلاثاء 29-06-1443هـ.

موعد صرف راتب التأمينات الاجتماعية أو معاش التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالأول من كل شهر ميلادي.

تم وضع بعض التعديلات علي لائحة النظام الأساسية وهي : آخر مهلة تمنح لأصحاب العمل لإضافة المشتركين أصبحت نهاية شهر الالتحاق. تعديل آخر مهلة لاستبعاد المشتركين إلي نهاية شهر الاستبعاد. مهلة استكمال بيانات المشتركين الغير سعوديين تكون حتي نهاية شهر التسجيل. آلية حساب الاشتراك تكون بالأيام بدلاً من الشهور. إيقاف خدمة تحديث الأجور السنوية لتصبح بشكل شهري بدلاً من ذلك.



ويمكنكم متابعة المقال بتحديثاته لمعرفة مواعيد صرف رواتب التقاعد للتأمينات أو موعد صرف رواتب المتقاعدين وفق نظام مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

طريقة تقديم طلب استحقاق المعاش

يمكن تقديم طلب استحقاق معاش التأمينات الاجتماعية ، باتباع الخطوات التالية كما هو وارد في موقع مؤسسة التأمينات:

ندخل علي حساب المشترك في موقع التأمينات بالاسم والرقم السري. ثم نقوم باختيار قائمة المعاشات. نضغط علي أيقونة طلب التقاعد التي تظهر في حال كان المشترك مؤهل لتقديم طلب تقاعد. نقوم بعدها بوضع رقم الحساب البنكي ونكرره مرة أخري للتأكيد. نضع علامة التأكيد أمام الإقرار ونكمل بيانات الطلب.

وقد تم صرف راتب التقاعد في التأمينات الاجتماعية لشهر يناير في بداية الشهر الحالي وفق مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين لمتقاعدي التأمينات الاجتماعية.

شروط وضوابط استحقاق المعاش التقاعدي

يجب علي المشترك المتقدم بطلب التقاعد توافر الشروط التالية للاستحقاق دون مشاكل في موعد صرف رواتب التأمينات الاجتماعية :

تجاوز سن المتقدم الـ 60 عام.

التوقف عن أداء أي مهنة أو نشاط يخضع لأحكام التأمينات الاجتماعية.

توافر مدة اشتراك بنظام التأمينات بما لا يقل عن 120 شهر.

لمن لم يحقق شرط الـ 120 شهر يجب توفير 60 شهر علي الأقل وتقديم طلب مدة اعتبارية مكملة للـ 120 شهر.

ويشترط لطلب المعاش المبكر أن يكون مدة الاشتراك لديه لا تقل عن 300 شهر.

وتحدد المؤسسة العامة للتأمينات مواعيد الأول من كل شهر ميلادي لصرف رواتب المتقاعدين وفق نظام معاشات الهيئة و مؤسسة التامينات السعودية.

شروط ضم مدد الاشتراك في نظام تبادل المنافع

يمكن لأصحاب المعاشات من السعوديين العاملين بدول الخليج العربي الاستفادة من ضم مدد اشتراكهم السابقة وضمها لمدد اشتراكهم الحالية بالمملكة وفق مجموعة من الشروط التي نتعرف عليها في هذه الفقرة :

ألا يكون المتقاعد استلم أي معاش أو مكافأة عن المدة المطلوب ضمها.

يقوم المشترك بتقديم نموذج الضم في المملكة العربية السعودية قبل تجاوز سن 59 عام.

عدم استحقاق المشترك للمعاش بالنظام الأول لأسباب العجز التقاعدية.

لا يمكن ضم مدد مكملة لاستحقاق المعاش قبل سن الـ 60 في النظام الأخير.

استيفاء المدة المطلوبة لصرف المعاش وفق النظام الأخير من اشتراكه الجديد.

الشرطين الأخيرين لا يتم تطبيقهم في حالات إنهاء الخدمات بسبب الوفاة والعجز وتخصيص أو تنسيق الخدمة.

المدة التي يمكن ضمها وفق نظام تبادل المنافع لا تقل عن 12 شهر من التأمين.

ويجب متابعة أخبار المؤسسة لمعرفة موعد راتب التقاعد في التأمينات الاجتماعية بعد قيام الهيئة بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين.