نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدى صحة مبادرة إعفاء المديرية العامة للسجون وأهم تفاصيلها وشروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتشر خبر مبادرة إعفاء المديرية العامة للسجون وكان لهذا الخبر اهتمام كبير في أوساط المواطنين والمقيمين في المملكة، والتي تم الإشارة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلت العديد من المواقع الكبيرة الإخبارية في المملكة تصريحات لاحد المسئولين الأمنين يتحدث عن شروط مبادرة إعفاء والمستفيدين منها واهم الضوابط، وهنا بدأت التساؤلات حول مدى صحة الخبر، بعد التشكيك في إن كانت قد تم تفعيل العمل بها أم أنها قيد الدراسة، حتى صدر تصريح جديد من المديرية العامة للسجون مساء السبت يوضح تلك التفاصيل.

ما هي مبادرة إعفاء

اعلن العقيد مهندس محمد مدخلي عن تفاصيل مبادرة إعفاء من جانب المديرية العامة للسجون في مقطع من الفيديو المتداول بشدة عبر صفحات موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وقد نشرت عدة صحف كبرى هذا الفيديو، حيث يتم السماح للسجين بشراء نصف مدة العقوبة، لكن ذلك بشروط يجب انطباقها.

مثال على ذلك سجين محكوم عليه بمدة عقوبه 5 سنوات، سنتين حق خاص، 3 سنوات حق عام، ولا يستطيع الشراء إلا بعد قضاء عقوبة الحق الخاص، وعام ونصف من الحق العام، وهنا يمكن شراء عام ونصف المتبقي من الحق العام، ويمكن للسجين أو ذويه بشراء المدة.

شروط مبادرة إعفاء

أن لا يكون من أصحاب السوابق

يتم شراء 50 % من عقوبة الحق العام فقط.

إلزام السجين بقضاء عقوبة الحق الخاص.

الاستفادة لمرة واحدة للسجين من مبادرة إعفاء.

توفر حسن السير والسلوك خلال مدة العقوبة التي تم قضاءها.

مزايا مبادرة إعفاء، يستفيد منها السجناء غير الناطقين باللغة العربية من يصعب عليهم حفظ القرآن الكريم داخل السجون، حيث أن حفظ القرآن يخفض نصف العقوبة، كما تمكن من إدارة الطاقة الاستيعابية للسجون بتخفيض عدد السجناء في الحق العام، وإطلاق صراحهم بمقابل مادي.

شروط العفو في الحق العام

يكون العفو في القضايا البسيطة.

أصحاب عقوبة قضايا السير ما لم يكن السبب وراء ذلك تعاطي المواد المخدرة.

إمكانية العفو لأصحاب القضايا البنكية.

عدم جواز العفو لأصحاب قضايا متعلقة بالدين أو الذات الإلهية.

المديرية العامة للسجون توضح مدى صحة مبادرة إعفاء

رغم الاهتمام الكبير بمعرفة تفاصيل وشروط مبادرة إعفاء المديرية العامة للسجون، كان هناك تصريح جديد من المديرية عبر حسابها الرسمي جاء فيه الأتي:

أكدت المديرية العامة للسجون أن مبادرة إعفاء لا تزال تحت الدراسة والتدقيق، وقالت أنها من بين الأفكار المقترحة.