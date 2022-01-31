رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة Qiyas الورقي فترة ثانية عبر موقع مركز قياس 1443

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عمر شويل - جدة ننشر رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة Qiyas 1443 عبر موقع قياس الخدمات الإلكترونية الإلكتروني، وذلك بعد أن أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب رسمياً عن موعد بدء التسجيل في قياس القدرات العامة الورقي الفترة الثانية للإناث المقدم باللغة العربية، وفترة تنفيذ الاختبار لخريجات الثانوية العامة ممن يرغبن في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي “الجامعات”، فمن خلال ثقفني نوفر رابط موقع قياس للتسجيل في اختبار القدرات الورقي 1443، ومواعيد استقبال طلبات التقديم ضمن فترة التسجيل المبكر.

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة Qiyas 1443

تم الإعلان من جانب مركز قياس عن فتح فترة التسجيل المبكر لاختبار القدرات العامة للإناث الفترة الثانية 1443 لخريجات الثانوية العامة الراغبات في مواصلة رحلتهم التعليمية والالتحاق بمؤسسات التعليم الجامعي، حيث يختص هذا الاختبار بقياس مجموعة من القدرات التي ترتبط بعملية التعليم مثل القدرة التحليلية والاستدلالية للطالبة، ومن المقرر فتح باب التسجيل في الاختبار خلال الفترة التالية:

بداية التسجيل: يبدأ اعتباراً من يوم الاثنين بتاريخ 31 يناير 2022م الموافق لتاريخ 28 جمادي الآخرة 1443هـ.

نهاية التسجيل في اختبار القدرات إناث: يستمر باب التقديم مفتوحاً حتى تاريخ 5 مارس 2022م.

ويستهدف هذا الاختبار كافة الخريجات والخريجين من المرحلة الثانوية بقسميها النظري والعلمي، حيث يوجد بعض الجامعات والكليات التي تشترط إجراء هذا الاختبار للالتحاق بها، ويتوجب العلم أن اختبار القدرات العامة يركز على معرفة القابلية للتعلم دون النظر للبراعة والمهارة الخاصة في موضوع معين، ويقدمه مركز قياس باللغة العربية، ومن ترغب في الحصول على رابط تسجيل دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية للتسجيل في الاختبار، يمكنها ذلك من خلال اتباع الرابط التالي:

رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة Qiyas الرسمي (e-services.qiyas.sa).

موعد التسجيل في القدرات العامة 1443

تم التأكيد من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية على إتاحة اختبار القدرات العامة المحوسب على مدار العام، ويتم تقديمه باللغتين العربية والانجليزية لكلا الجنسين “ذكور – إناث”، حيث يمكن التسجيل في الاختبار في أي وقت، كما يتم تنفيذ الاختبار طوال العام لمن يرغب في تنفيذ الاختبار المحوسب.

أما اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الثانية للذكور 1443، فمن المقرر أن يتم فتح التسجيل به اعتباراً من تاريخ الثاني من شهر فبراير القادم 2022م، ويستمر باب التقديم مفتوحاً حتى تاريخ الخامس من شهر مارس 2022م، وسيتم تنفيذ الاختبار خلال الفترة من السادس إلى السادس عشر من شهر مارس 2022م، فمن ترغب في دخول الاختبار، يمكنها ذلك من خلال التسجيل أولاً باتباع رابط التسجيل في اختبار القدرات العامة Qiyas 1443 الرسمي المرفق.