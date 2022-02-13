نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح العمرة على توكلنا وشروطه والحصول عليه وفقًا لإعلان الحج والعمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح العمرة على توكلنا ؛ بعد تأثر السعودية بجائحة كورونا في كل شيء، قامت بإطلاق العديد من التطبيقات لتسهيل الإجراءات للمواطنين، ومن أجل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وبدأ الإعلان عن إتاحة أداء مناسك العمرة، أصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية أنه يجب على المواطنين الحصول على تصاريح العمرة سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين أو زوار عبر تطبيق توكلنا أو تطبيق اعتمرنا، وعلى أن يلتزم جميع المواطنين بالشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة للقبول بأداء مناسك العمرة في ظل استمرار جائحة كورونا.

تصريح العمرة على توكلنا

حرصًا من وزارة الحج والعمرة السعودية على إتاحة أداء مناسك الحج والعمرة السعودية للمواطنين والمقيمين، قامت بإطلاق إصدار تطبيق توكلنا الذي يساعد الوزارة من التأكد أن المعتمر خالٍ تمامًا من فيروس كورونا وبالتالي يستطيع المعتمر الحصول على التصريح لإداء العمرة، علمًا بأنه في حال تغير الحالة الصحية لن يحصل على التصريح.

خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا من أجل الحصول على تصريح العمرة

من أجل الحصول على تصريح العمرة من تطبيق توكلنا سواء للمواطنين أو المقيمين، يجب تسجيل حساب جديد على تطبيق توكلنا، عن طريق الدخول على تطبيق توكلنا ثم المرور بهذه الخطوات الآتية:-

الضغط على تسجيل جديد.

الاختيار بين مواطن / مقيم.

إدخال رقم الإقامة / رقم الهوية.

ومن ثم ادخال تاريخ الميلاد للمعتمر.

كتابة رقم الهاتف.

إدخال كلمة المرور مع ضرورة إعادة إدخالها مرة أخرى.

إنشاء كلمة مرور قوية مع إعادة إدخالها مرة أخرى.

ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ومن ثم الضغط على تسجيل والانتظار حتى وصول رسالة تحتوي على رمز على الهاتف الذي تم التسجيل به.

ثم إدخاله والضغط على تحقق.

شروط الحصول على تصاريح العمرة من تطبيق توكلنا

بعد إعلان وزارة الحج والعمرة عن ضرورة التسجيل عبر تطبيق توكلنا، صرحت عن بعض الشروط التي يجب إتباعها من أجل أداء مناسك العمرة:-

حصول الشخص على جرعتين من لقاح كورونا.

ضرورة إتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا.

اختيار الموعد المناسب من خلال المواعيد التي يطرحها التطبيق.

ما هي البلاغات التي يتم تقديمها عبر تطبيق كلنا أمن بالسعودية

يسأل الكثير من المواطنين والمقيمين في السعودية، عن نوعية البلاغات التي يمكن تلقيها من خلال تطبيق كلنا أمن بالسعودية.

والجدير بالذكر أن التطبيق يشمل على ثلاثة جهات هي جهة المرور، والتي تستقبل كل البلاغات المرورية قطع إشارة، حوادث وغيرها، جهة الدوريات.

والتي تهتم بكل ما يخص الجرائم الجنائية، والسرقة، والجهة الأخيرة هي الطرق التي تتلقى كل بلاغات الطرق السريعة خارج النطاق العمراني.

وهذا يوضح ما هي نوعية البلاغات عبر التطبيق لجميع غرف المساعدة المتوفرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية:-