موعد نزول إيداع راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa لذوي الإعاقة والأيتام الاستعلام عن راتب (معوق – يتيم)

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عمر شويل - جدة موعد نزول إيداع راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa وهو معاش يتم تقديم لذوي الإعاقة وكافلي الأيتام، هذا وقد تحدد موعد صرف معاش التأهيل الشامل لشهر فبراير 2022، فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن البدأ في نزول إيداع رواتب التأهيل الشامل حيث يمكن صرف الراتب من البنوك صبيحة اليوم الأحد 27 فبراير 2022، وذلك نظراً لأن يوم الصرف الأصلي 26 فبراير يوافق يوم إجازة، ويتم صرف الرواتب للفئات التي يشملهم التأهيل الشامل من الأيتام وأصحاب الإعاقات، حيث تولي المملكة اهتمام كبير بتلك الفئات، لتشمل مظلة ومنظومة الحماية الاجتماعية من قامت الوزارة بدراسة حالته وأهليته لاستحقاق راتب التأهيل الشامل، حيث تستقبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية طلبات تسجيل التأهيل الشامل بدون انقطاع، وذلك على رابط التسجيل الخاص بهم، ويتم التدقيق في السجلات الطبية لتحديد درجة الإعاقة التي بناء عليهم سيتم تحديد الراتب حسب نسبة الإعاقة.

موعد نزول إيداع راتب التأهيل الشامل hrsd.gov.sa – ألية التسجيل والتقديم

وتجدر الإشارة إلى أن راتب التأهيل الشامل يتم صرفه شهريا في الأسبوع الأخير من كل شهر ميلادي، ويمكن أن يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره حسب تزامن موعد الصرف مع إجازة رسمية، ومع سعي المملكة لتطوير منظومة الضمان الاجتماعي، يترقب أصحاب رواتب التأهيل الشامل أن تشملهم منظومة التطوير بزيادة رواتبهم، وذلك لمواجهة ظروف الحياة لتدبير أمورهم المعيشية، وبالفعل تبحث وزارة الموارد البشرية النظر في أمر زيادة رواتب التأهيل الشامل، خاصة الفئات الأشد فقرا من المحتاجين.

إيداع راتب التأهيل hrsd.gov.sa لذوي الإعاقة وكفالة الأيتام الاستعلام عن راتب (معوق – يتيم)

وتجدر الإشارة إلى أن عدد المستفيدين من التأهيل الشامل قد بلغ عددهم ما يقارب مليون ونصف مليون مستفيد من الإعانة الشهرية التي يتم صرفها لذوي الإعاقة والأيتام، أما عن قيمة الرواتب فالحد الأقصى لراتب التأهيل الشامل يصل إلى عشرون ألف ريال، ويتم حساب الراتب لأصحاب الإعاقة حسب نوع الإعاقة وذلك وفق جدول سلك رواتب التأهيل الشامل.

شروط التقديم والحصول على إعانات التأهيل الشامل

كفالة الأيتام.

تحديد نوع الإعاقة ونسبتها بمعرفة وزارة الصحة السعودية.

الدخل الشهري للمستحق وأسرته لا يزيد عن عن 4000 ريال.

الإقامة الدائمة بالمملكة شرط من شروط استحقاق إعانة التأهيل الشامل.

مدة إقامة المستحق في المرافق الحكومية سوء الصحية أو التأهيلية أو الأهلية لا تزيد على 6 أشهر على نفقة الحكومة خلال العام الواحد.

يجب أن لا يكون المستحق من رواد دور الرعاية الاجتماعية.

يجن أن يكون سن المستحق لا يزيد 45 عاماً.

يجب أن لا يتقاضى المستحق أي أجر أو مساعدة من الهيئات والمؤسسات الخيرية العاملة بالمملكة.

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كيفية تحديث البيانات الطبية لذوي الإعاقة

سلم رواتب التأهيل الشامل (حسب الحالة)

مسلسل نوع ووصف الإعاقة راتب التأهيل الشامل حسب الإعاقة 1 تخلف عقلي شديد وشلل في الجانب الأيسر 20000 ريال 2 تخلف عقلي شديد وصرع 20000 ريال 3 تخلف عقلي شديد وصمم وبكم 20000 ريال 4 تخلف عقلي شديد وإعاقات أخرى 20000 ريال 5 شلل رباعي وإقعاد تام 20000 ريال 6 شلل رباعي وكف ابصار 14000 ريال 7 شلل رباعي وإعاقات أخرى 14000 ريال 8 شلل في الأطراف العلوية والسفلية وضعف السمع 14000 ريال 9 شلل في الأطراف العلوية والسفلية وضعف في الابصار 14000 ريال 10 شلل رباعي وصم وبكم 14000 ريال 11 شلل ثلاثي وإعاقات أخرى 14000 ريال 12 صم وبكم وشلل ثلاثي 14000 ريال 13 صم وبكم مع شلل رباعي 14000 ريال 14 صعوبة نطق ورعشة في اليدين 10000 ريال 15 صم وبكم وقصر في الطرف السفلي الايسر 10000 ريال 16 صم وبكم وشلل في الطرف العلوي او السفلي 10000 ريال 17 ضعف سمع حسي عصبي وإعاقة أخرى 10000 ريال 18 ضعف ابصار وإعاقات أخرى 10000 ريال 19 اكتئاب نفسي وضعف شديد في الطرفين السفليين 10000 ريال 20 ضعف في احد الجانبين وصرع 10000 ريال 21 انيميا منجلية واتهاب بالعظام 10000 ريال 22 انيميا وشلل 10000 ريال 23 صرع وإعاقات أخرى بسيطة 10000 ريال 24 متلازمة مارفان مع استطالة العظام + أخرى 4000 ريال

كيفية تحديث بيانات مستفيدي التأهيل الشامل (البيانات الطبية لذوي الإعاقة)

مع الإعلان منذ أكثر من شهر عن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل الضمان الاجتماعي الجديد المطور، طالبت وزارة التنمية البشرية المستفيدين من الضمان الاجتماعي بتحديث بياناتهم، وذلك للوقوف على كل حالة على حدة، وبيان أحقية الاستفادة من عدمها، وقد صرح مصدر مسئول بالوزارة أنه سيتم إيقاف الرواتب لمن لم يقم بتحديث البيانات الخاصة به، بالفعل تم تحديث البيانات لجميع الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، ويجب التنويه إلى أن تحديث البيانات لا يشمل في الوقت الحالي مستفيدي التأهيل الشامل، وتعمل الوزارة على إدراج مستحقي التأهيل الشامل وفق منظومة خاصة بهم في وقت لاحق.

طريقة وكيفية الاستعلام عن الإعانة المالية للتأهيل الشامل (معوق – يتيم)

زيارة “رابط استعلام عن الإعانة المالية للتأهيل الشامل hrsd.gov.sa“. كتابة رقم المستفيد في المكان المُخصص. إدخال رقم الهوية الوطنية. تحديد نوع الإعانة وذلك باختيار “إعانة مالية لذوق الإعاقة أو إعانة مالية للأسر الكافلة أيتام”. كتابة الرقم الخاص بالتحقق من الاستخدام البشري النقر على كلمة عرض.

رقم هاتف مراكز خدمة التأهيل الشامل للتواصل

هاتف خدمة العملاء على 0505616845 أو عن طريق تطبيق الواتساب.

االرياض 4703475.

الطائف 738372.

جدة 6818668.

مكة المكرمة 5421774.

بالإضافة إلى ما سبق من جهود الحكومة السعودية في تصحيح قواعد صرف الدعم لمواطنيها، وذلك لشمول منظومة الدعم الحكومي لتغطي مظلتها جموع المستحقين الفعليين الأولى برعاية الحكومة، فقد استطاعت المملكة أن تقدم العديد من البرامج الخاصة بالحماية الاجتماعية، هذا بجانب جهود الأمراء أصحاب الأيادي البيضاء في تقديم المساعدات المالية والعينية ومن بين تلك المساعدات على سبيل المثال ما يلي:

المساعدة المالية والعينية التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد عبر (البريد إلكتروني – واتساب – هاتف) .

مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي ومنح أراضي مجانية .

إعانات وحدات سكنية من مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية “مساعدات إنسانية” الإسكان والسيارات.

يتم إيداع راتب التأهيل الشامل بشكل شهري بالحسابات البنكية للمستفيدين والمستوفيين الشروط وأيضا الذين قاموا بتحديث بياناتهم بالتوقيت المحدد لتحديث بيانات التأهيل على رابط hrsd.gov.sa لذوي الإعاقة وكفالة الأيتام وأيضا الأرامل والمطلقات الذين ليس لهم معيل ولا يقدروا على العمل، وتم إيداع مبالغ المشولين بخدمات وزارة التنمية الاجتماعية في السادس والعشرين من ديسمبر الجاري، بينما يقوم كل فرد على حده بمتابعة البنك الذي يتم الصرف فيه لتحديد كيفية استلام الراتب.