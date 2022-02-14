نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد موعد غلق موقع الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة الضمان الاجتماعي المطور والذي يتم من خلاله تقديم الدعم لمستحقيه وفقاً لشروط منصوص عليها من وزارة . الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية . كما يتم بجانب ذلك تقديم خدمات متعددة علي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور . حيث أن شروط استحقاق وأهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور يجب أن يتم تطبيقها للحصول علي أي نوع من أنواع . الدعم التي يتم تقديمها وأيضاً يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بعد أن تكون الشروط انطبقت علي المواطن . كذلك فيما يخص متي ينزل الضمان الاجتماعي المطور للشهر الجديد الذي يتم التساؤل عنه هل سيتأثر . بعد القرار السابق صدوره في غلق موقع الضمان الاجتماعي أم ليس هناك تأثير . كافة التفاصيل الهام في شأن الضمان الاجتماعي الجديد سنعرضها بالمقال .

منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد داخل المملكة العربية السعودية

من خلال المنصة الرسمية المعتمدة للضمان الاجتماعي منصة النفاذ الوطني يتم عرض كافة المعلومات . تلك التي تتعلق بتفاصيل دعم موقع الضمان الاجتماعي المطور وكما هو متعارف عليه بأن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد . بدء منذ شهر نوفمبر الماضي علي موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد الذي تم تدشينه من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كذلك منذ أن صرحت الوزارة عن الموقع الجديد نوهت بأن التسجيل و شروط استحقاق وأهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمنصة . الجديدة حيث تم التصريح عن غلق موقع الضمان الاجتماعي القديم ولن يتم التعامل عليه بعد موعد غلقه .

منصة الضمان الاجتماعي المطور وكيف يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد

عبر رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور وموقع النفاذ الوطني الموحد يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور وفقاً للخطوات التالية :-

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد بالدخول علي موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية . كما بعد الدخول علي موقع الضمان الاجتماعي المطور يتم اختيار أيقونة تسجيل جديد . كذلك يجب أن يتم تسجيل بياناتك الشخصية المطلوبة وهي رقم الهوية والجوال . كما يتطلب الضمان الاجتماعي المطور الجديد بقيامك بتعيين كلمة مرور خاصة بك . يجب الموافق علي شروط وأحكام الضمان الاجتماعي المطور الجديد . كذلك يقوم موقع الضمان الاجتماعي بإرسال كود خاص بتفعيل حسابك علي هاتفك . يتم تسجيل كود تفعيل الحساب بالموقع لكي ما يتم معرفة موعد ونزول معاش الضمان الاجتماعي المطور وكافة التفاصيل . بتلك الخطوات تكون عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور قد اكتملت .

شروط استحقاق وأهلية معاش الضمان الاجتماعي المطور

لكي ما يتم الحصول علي دعم الضمان الاجتماعي يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

كذلك من الضروري الإقامة بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية .

كما يتم إيداع الضمان الاجتماعي المطور فبراير 2022 لكل من لا يقل عمره عن 35 عاماً .

لكل من لا يقل عمره عن 35 عاماً . يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

كذلك نوهت الوزارة ضرورية عدم حصول المواطن علي أي نوع من أنواع الدعم سابقاً .

كما أن المتقدمة من النساء السعوديات تستحق صرف الضمان الاجتماعي الجديد أذا كان زوجها من المفقودين . وكذلك تستحق الضمان الاجتماعي كافة الأرامل السعوديات .

موعد غلق موقع الضمان الاجتماعي القديم بتصريح من الوزارة

بعد أن تم إطلاق رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الضمان الاجتماعي المطور الجديد جاءت تصريحات وزارة الموارد البشرية والتنمية . الاجتماعية بأن غلق موقع الضمان الاجتماعي القديم سيكون في مايو القادم ولن يتم التعامل علي الموقع . مرة أخري ويكون التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال الموقع الجديد فقط . وسيكون عليه معلومات موعد ونزول معاش الضمان الاجتماعي المطور وكافة تفاصيل الدفعات المختلفة من الضمان الاجتماعي .

منصة الضمان الاجتماعي المطور والتي بدء التعامل عليها والتسجيل لكافة من يريدون صرف الضمان الاجتماعي . منذ شهر نوفمبر الماضي وسيكون التعامل علي المنصة عبر الرابط الرسمي الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .