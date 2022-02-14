الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443 وشروط التقديم

تعد منظومة الضمان الاجتماعي المطور من أكثر وأهم الخدمات الاجتماعية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين السعوديين، حيث يوفر لهم كافة الخدمات و المساعدات بمختلف الطرق للمواطنين سواء مساعدات مالية او غيرها، كما يقدم هذا الدعم للاسر أكثر احتياجا ومحدود الدخل و المطلقات والارامل ولكن هناك شروط محددة لقبول طلب التقديم في مساعدات الضمان الاجتماعي، ولهذا يتساءل عدد كبير جدًا من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن الاستعلام عن الدعم.

خطوات الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور 1443

يبحث عدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور عن طرق للاستعلام عن الدعم، لهذا وفرت وزراة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية منصة إلكترونية لكى يستطيع المواطنين التواصل من خلاله وطريقة الاستعلام هي:

في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

بعد ذلك قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية ثم النقر على الضمان الاجتماعي المطور.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من السجل المدني.

ثم قم بالنقر على أيقونة الاستعلام.

على الفور سيظهر أمامك كافة البيانات و المعلومات المتعلقة بحالتة الضمان الاجتماعي الخاص بك.

شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يسعي جميع مواطني محدود الدخل و المحتاجة عن شروط التقديم في الضمان الاجتماعي المطور التبكي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، و الشروط هي:

يقدم الضمان الاجتماعي المطور للمواطنين السعوديين.

يشترط أن يكون المتقدم من مقيم المملكة العربية بشكل دائم ( يستثني من ذلك المراة الغير سعودية و متزوجة من سعودي، المرأة المطلقة و الأرملة الغير سعودية، من يعانون من إعاقة من الأرامل والمطلقات ويمتلكون بطاقة تنقل.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم 1100 ريال سعودي للعائل كحد أدنى و 550 ريال سعودي للفرد.

يشترط عدم أمتلاك المتقدم أصول مالية او سجل تجاري.

لابد عدم إقامة المتقدم في مساكن الإيواء التابعة للحكومة السعودية.

رفع كافة المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في الضمان الاجتماعي المطور