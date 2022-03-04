نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد طريقة تسجيل دخول نفاذ الموارد البشرية “ألية احتساب الراتب” sbis hrsd gov sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد طريقة تسجيل الدخول وطريقة تسجيل الدخول موقع الضمان الجديد وأخبار الضمان على “تويتر” وكيفية التقديم على الضمان المطور من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية أو من خلال النفاذ الوطني الموحد، وشروط التقديم على الضمان على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية sbis hrsd gov sa وهو الرابط الذي أطلقته الوزارة في شهر فبراير 2021 الماضي، وذلك بهدف تحقيق العادلة الاجتماعية للأسر السعودية، وتصحيح بعض الجوانب في النظام القديم الذي كان يستفيد منه البعض ممن لا يستحق الدعم الحكومي، وكذلك لإدخال فئات جديدة لم تكن لتستفيد من المنظومة القديمة.

رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور الجديد طريقة تسجيل دخول نفاذ الموارد البشرية

هذا وعمدت وزارة الموارد البشرية لتفعيل حاسبة الضمان الاجتماعي المطور، وذلك وفق الحد المانع لاستحقاق الدعم، أما عن كيف اسجل في الضمان الاجتماعي المطور، وطريقة حساب الضمان المطور للمستحقين فقا لقبول أهليتهم، والاستعلام عن الأهلية في الضمان الاجتماعي المطور، وذلك حسب شروط منصة الدعم والحماية الاجتماعية لفئات الأشد حاجة وللعاطلين والمُطلقات والأرامل والأيتام، فجميع ما سبق هو موضوع هذا التقرير، وذلك لنجيب على معظم التساؤلات التي تهم الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي المطور الجديد.

مميزات الضمان الاجتماعي المطور الجديد

تسعى الحكومة السعودية من خلال برنامج الضمان الاجتماعي الجديد والمطور على تقديم الدعم للفئات المجتمعية المحتاجة والأشد حاجة، كذلك إتاحة برامج لتحويل الأسر والأفراد من متلقين للدعم إلى قادرين على كسب عيشهم، وذلك من خلال العديد من البرامج التدريبية التي تؤهل العاطلين للحصول على فرص عمل تتناسب مع مهارتهم وقدرتهم التي اكتسبوها من خلال البرامج التدريبية، وبذلك تتلخص أهداف نظام الضمان المطور في التالي:

تحقيق الاستقلال المالي والتحول إلى أشخاص منتجين.

شطب غير المستحقين للدعم من منظومة الدعم الحكومي.

توفير برامج التأهيل والتدريب.

تقديم فرص العمل المناسبة بالاشتراك مع صندوق تنمية الموارد البشرية.

تسجيل دخول نفاذ الموارد البشرية ألية احتساب الضمان sbis hrsd gov sa

وبالإضافة إلى ما سبق من أهداف، فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تهدف إلى مد شبكة ومظلة حمايتها الاجتماعية لتشمل فئات لم تكن مدرجة على قوائم الاستحقاق من المنظومة القديمة، وذلك فس سعي الوزارة الدؤوب إلى إرساء مبادئ الحماية الاجتماعية بعدالة وشفافية، مما يحقق السلم المجتمعي والاستقرار الأسري المستدام.

طريقة التسجيل على رابط نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور

زيارة رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية للضمان الاجتماعي المطور الجديد .

. يمكن التسجيل من خلال حساب المستفيد على منصة النفاذ الوطني الموحد.

اختيار أيقونة تسجيل جديد من الصفحة الرئيسية.

كتابة رقم الهوية الوطنية في الحقل المُخصص لذلك.

إدخال تاريخ ميلاد رب الأسرة.

رقم الهاتف الجوال للتواصل.

إنشاء كلمة مرور خاصة بك.

وضع علامة صح على عبارة الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة تسجيل.

سيطلك كود التفعيل على هاتفك الجوال الذي قمت بإدخاله.

أدخل كود التفعيل حتى يتم توثيق رقم الهاتف وبطه بحسابك.

للدخول إلى حسابك يكون برقم الهوية وكلمة المرور التي أنشأتها عند التسجيل.

بذلك تكون قد امتلكت حساب خاص بك على منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

شروط الاستحقاق لراتب الضمان الاجتماعي الجديد المطور وطريقة التسجيل

من يقل دخل الأسرة للعائل والتابعين له المقيمين في نفس المسكن عن الحد المانع لاستحقاق راتب الضمان المطور.

المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط .

يستثنى من البند السابق شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه.

أبناء الأرملة السعودية من زوجها الأجنبي.

المطلقات بدون عائل.

المعوقون.

الأرامل ذوات الأيتام.

الأيتام الذين لا عائل لهم.

من لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل.

رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور الموحد المجاني الجديد للتواصل

رقم مختصر للضمان الاجتماعي الموحد: 19911.

19911. رقم الضمان الاجتماعي الرياض: 0114057988.

0114057988. صندوق البريد: 12484.

12484. الرمز البريدي: 11157.

موعد تاريخ نزول راتب الضمان القديم والمطور وفق الموارد البشرية

موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي القديم: الخميس 30 رجب 1443، الموافق 3 مارس 2022،

الخميس 30 رجب 1443، الموافق 3 مارس 2022، موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور: سيتم خلال الفترة القادمة القريبة إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة لمن تم قبول أهليتهم لاستحقاق الدعم الحكومي.

سيتم خلال الفترة القادمة القريبة إرسال رسائل نصية على الهواتف الجوالة لمن تم قبول أهليتهم لاستحقاق الدعم الحكومي. في حال رفض الأهلية: يمكن تقديم اعتراض على عدم قبول الأهلية خلال 30 يوم من تاريخ إعلان نتائج الأهلية.

يمكن تقديم اعتراض على عدم قبول الأهلية خلال 30 يوم من تاريخ إعلان نتائج الأهلية. في حالة تعليق الطلب لعدم صحة البيانات: يمكن الدخول على حساب مقدم الطلب على منصة الضمان المطور ليقوم بتعديل وتصحيح البيانات من خلال تذكرة جديدة.

شروط التأهل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد sbis.hrsd.gov.sa

الجنسية السعودية.

الإقامة بشكل منتظم بالمملكة.

سيتم استثناء الفئات التي تم استثنائها من قبل النظام.

مصدر دخل الأسرة أقل من الدخل الخاص بالحد المانع.

الالتزام بالخطط الخاصة بالتأهيل والتدريب والتعليم والصحة.

طريقة احتساب معاش وراتب الضمان الاجتماعي المطور

معاش الضمان الاجتماعي يشتمل على الدخل المكتسب الشهري لجميع أفراد الأسرة، أو دخل الفرد الشهري.

خصم 50% من الدخل الشهري.

إضافة الخصم إلى الدخل غير المكتسب من الدعم الحكومي.

استثناء دعم البرامج المساندة والأشخاص ذوي الإعاقة.

ثم يتم مقارنة المجموع والدخل المحتسب بالحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان وذلك حسب الاستحقاق الشهري وفق عدد أفراد الأسرة .

الحد الأدنى لا يقل عن 1100 ريال لرب الأسرة

أدنى معاش 550 ريالًا لكل فرد في الأسرة.

هذا بالإضافة لجهود الحكومة السعودية في تقديم قرض العمل الحر ورابط وثيقة العمل للعاطلين والباحث عن عمل برنامج دعم الأسر المنتجة، وكذلك برنامج الدعم السكني 1443، هذا بخلاف برنامج دعم ريف على منصة بوابة الدعم الريفي للتنمية الريفية المستدامة، وجميعها جهود محمودة للنهوض بالمجتمع السعودي بجميع فئاته، خاصة الفئات من الأسر الأشد حاجة التي تستظل تحت مظلة الحماية الاجتماعية السعودية الحكومية.

ويجب أمن ننوه في ختام هذا التقرير إلى أن وزارة الموارد البشرية أكدت على موعد انتقال مستفيدي الضمان القديم إلى الضمان الاجتماعي المطور، وأن التسجيل بالضمان المطور إلزامي لمن هم تابعين للمنظومة القديمة، لذلك يجب التقديم على رابط الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك تفاديا لانقطاع الراتب بعد انتهاء مهلة التسجيل في مايو 2022 القادم.

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