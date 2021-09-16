نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات ssc sports hd الرياضية السعودية الجديدة المفتوحة // نايل سات الناقلة الدوري السعودي في المقال التالي
تردد قنوات ssc sports hd الجديدة 2021، أصبح محل بحث مكثف الآن من قبل عشاق الكرة في السعودية، فهو الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، ومسابقة كأس الملك والسوبر السعودي والبطولات الأسيوية الكبرى، يمكن مشاهدة القنوات بصورة مجانية مفتوحة بتقنية sd العادية، وفي حال رغبة المشاهد في متابعتها ومشاهدة كافة البطولات الحصرية التي ستنقلها بجودة فائقة، فيجب تواجد جهاز GOBX وهو أحد أجهزة شركة هيوماكس المتخصصة في أجهزة الإرسال والاستقبال، والجهاز يوفر مشاهدة باقة القنوات مقابل أشترك نصف سنوي سوف نقدم القيمة للاشتراك لاحقاً بالمقال.
تردد قنوات SSC SPORTS HD الجديدة
يمكن لجميع محبي الرياضة السعودية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، استقبال أشارة بث الباقة الرياضية الجديدة المكونة من 6 قنوات تحمل نفس ألاسم مجاناً، عن طريق تقنية SD على القمر الصناعي عرب سات ونايل سات، وفي حال الرغبة في مشاهدة القنوات عن طريق الإنترنت، يمكنك متابعتها عبر منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC شريك الشركة الرياضية السعودية، والذي تتم بث المباريات والقنوات عبر أجهزتها الرقمية.
التردد الجديد لقنوات SSC SPORTS SD
|القمر الصناعي
|نايل سات
|عرب سات
|التردد
|12523
|12418
|معامل الاستقطاب والترميز وتصحيح الخطأ
|أفقي H الترميز 27500 التصحيح 4/3
|أفقي H الترميز 27500 التصحيح 4/3
ما هي قيمة الاشتراك في باقة قنوات SSC SPORTS
|الباقة
|السعر
|المميزات
|SPORTS ON SHAHID VIP
|57.99 ريال سعودي
|باقة الرياضة “شاهد VIP” عالية الجودة
|SPORTS SHAHID VIP +GOBX
|74.99 ريال سعودي
|باقة الرياضة “شاهد VIP” عالية الجودة HD + “جهاز GOBX”
أهم البطولات الحصرية على تردد قنوات SSC SPORTS HD
- بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
- بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
- بطولة السوبر السعودي.
- بطولة دوري أبطال أسيا العام القادم.
- بطولة كأس الأمم الأسيوية التي ستقام في الصين 2023.
دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
من أقوى الدوريات في قارة أسيا ومن أكثر الدوريات من حيث القيمة السوقية التي تخطت نصف مليار يورو، بعد أن جلبت الأندية السعودية لاعبين متميزين من الدوريات الأوروبية الكبرى، مثل الدوري الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، للعب في الأندية السعودية، ويتنافس في الدوري 16 فريق على اللقب ويحصل عليه الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قنوات ssc sports hd الرياضية السعودية الجديدة المفتوحة // نايل سات الناقلة الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.