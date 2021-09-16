مقارنة مهمة بين موبايل iphone 13 pro max وهاتف iphone 12 pro max مميزات وعيوب متوقعة في هذه الهواتف2021

iphone 12 pro max أيفون ١٢ برو ماكس، هي من الهواتف التي كشفت هنا شركة أبل apple منذ وقت قليل، حيث أنه في الفترة السابقة قامت الشركة بطرح هاتف نسخة أيفون ١٢ برو ماكس، حيث يعتبر الهاتف الذي نحن بصدده هو هاتف تحديث للنسخة السابقة منه، ولأن شركة أبل من الشركات التي لها كيان في سوق الموبايلات، حيث أن نظامها أيضا مختلف عن باقي الأنظمة الأخرى فهي لا تتبع نظام الاندرويد، فهي تتمتع بنظام خاص بها وهو نظام ios، وهذا النظام لا يعمل إلا على أجهزة الأيفون فقط، ولهذا تعتبر هواتف أبل لها محبيها ومستخدميها، ولذلك عندك طرح أي هاتف بالسوق من هذه الشركة نجد البحث الكثير عن مميزات وعيوب هواتف أبل الجديدة وأسعارها، أو المقارنة بين الهاتف الحديث منها والنسخة السابقة، وذلك مثل الهاتفين الذي سنتكلم عنهم الآن بمفارقات ضئيلو جداً.

مقارنة والفرق بين هاتف iphone 13 pro max وهاتف iphone 12 pro max أجهزة أبل الجديدة

تعتبر سلسة هواتف الأيفون ١٣ برو ماكس من السلسلة الحديثة لما هو سابقها، حيث ضم هاتف 13 pro mx العديد من المميزات، كمان أنه تضمن فروق بين هاتف 12 pro max، واليوم سنكشف عن هذه الفروق، وهل أيفون ١٣ برو متفوق عن ١٢ برو بمميزات كثيرة، أم يختلف بنسبة ضئيلة عنه:

iphone 12 pro max أيفون ١٢ برو ماكس

الشاشة: 6.7 بوصة. نوع الشاشة oled. دقة الشاشة في هاتف ١٢ برو هي 2778×1284 بيكسل. المعالج في أيفون ١٢ برو هو a14 bionik. نظام التشغيل ios 14 x. الذاكرة الداخلية ل هاتف ١٢ برو وهو فارق مهم في هذه الهواتف حيث أنها تعتمد فيها على الذاكرة الداخلية، والذاكرة هي 500 جيجا للفئة السابقة. البطارية بقوة 3687 مل أمبير. الكاميرا الأمامية لهاتف ١٢ برو ماكس هي ١٢ ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية وهي ثلاثية ١٢ ميجا بيكسل.

مواصفات iphone 13 pro max وشاهد الفرق

iphone 13 pro max أيفون 13 برو ماكس

الشاشة: 6.7 بوصة مثل النسخة السابقة. نوع الشاشة oled 12 hz، وهو فارق بينهم. دقة الشاشة في هاتف 13 برو هي 2778×1284 بيكسل نفس السابق. المعالج في أيفون 13 برو هو a15 bionik، مختلف وهذا مايميزه. نظام التشغيل ios15 x، أحدث إصدار للفئة الجديدة. الذاكرة الداخلية ل هاتف 13 برو وهو فارق مهم في هذه الهواتف حيث أنها تعتمد فيها على الذاكرة الداخلية، والذاكرة هي 1TB جيجا، حيث أنه تم الاهتمام بالمساحة في هذه الفئة.

البطارية غير معروفة لهذه الفئة حالياً. الكاميرا الأمامية لهاتف 13 برو ماكس هي 12 ميجا بيكسل. الكاميرا الخلفية وهي ثلاثية 13 ميجا بيكسل.

بعد ماقرأته من هذه الفروق هل تعتبر الشركة نافست في الإصدارين معاً، أم يعتبر هذه المميزات غير محفزة لشراء هذا الهاتف بنسخته الجديدة؟