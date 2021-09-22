نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم الفني للواتساب لحل جميع مشاكل الواتساب والتواصل مع إدارة WhatsApp في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم الفني للواتساب اصبح في اهتمام عدد كبير من مستخدمي الإنترنت، حيث أن تطبيق واتساب هو خدمة للرسائل والمكالمات من خلال بروتوكول VoIP بحيث يسمح للمستخدمين تبادل الرسائل النصية أو الصوتية، وإجراء المكالمات، ومشاركة الصور والمستندات، وقد أنشأت تطبيق واتساب شركة واتساب، وقد قام فيسبوك بالاستحواذ عليها في ٢٠١٤ في مقابل ١٩.٣مليار دولار، وقد أصبح واتساب هو التطبيق الأوسع شهرة عالميًا، ويستخدم واتساب حوالي ٢ مليار حول العالم، ويمتاز واتساب بتوفير الخصوصية للمستخدمين، وحفظ بياناتهم، وسرية مكالماتهم ومحادثاتهم، وخاصية التخصيص للإعدادات، وحظر المتطفلين، وخدمات الدعم الفني، وغيرها من المميزات.

ويبحث مستخدمو واتساب عن رابط الدعم الفني للواتساب لحل جميع مشاكل الواتساب، وتقديم الشكاوى المختلفة والاستفسارات، حيث أن الكثير من المستخدمين يتعرضون لمشاكل بالتطبيق تحتاج لمساعدة الدعم الفني لحلها والتعامل معها، مما يستعدي الدخول على رابط الدعم الفني للواتساب وقد أتاح تطبيق واتساب خدمة الدعم الفني على مدار اليوم لجميع مستخدميها الذين يواجهون مشاكل كاختراق التطبيق، من أجل تقديم المساعدة لهم، ويمكن الحصول على نوعين من الدعم الفني لواتساب كما سنوضح فيما يلي.

رابط الدعم الفني للواتساب الشخصي

يمكن تلقي الدعم الفني لحل مشكلات الواتساب للمستخدم كالتالي:

الذهاب إلى رابط الدعم الفني للواتساب والمتابعة.

كتابة رقم المحمول، ثم اختيار مفتاح الدولة.

اختيار نوع الهاتف المستخدم في تشغيل التطبيق.

إدخال المشكلة التي تواجهك.

انقر على “إرسال رسالة”.

الدعم الفني الخاص بالأعمال للواتساب

يمكن تلقي الدعم الفني لواتساب أعمال بسهولة كالتالي:

التواصل المباشر على بريد واتساب الرسمي التالي: “[email protected]“.

ومن الممكن الحصول على هذا الدعم من التطبيق بالخطوات التالية:

الدخول على الواتساب من هاتفك.

النقر على النقاط الثلاثة أعلى الشاشة للمزيد.

اختيار الإعدادات.

ثم اختيار المساعدة .

النقر على اختيار اتصل بنا.

توضيح المشكلة التي تواجهها مع التطبيق.

إضافة سكرين شوت من الشاشة لتوضيح المشكلة.

النقر على التالي.

ستظهر قائمة تحتوي على الأسئلة المكررة للاختيار منها إذا وجدت والتعرف على الحل، وإلا فالنقر على لا توجد إجابة.

سيظهر طلب سوف الإتصال بفريق الدعم.

النقر على طريقة الإتصال التي تفضلها ويفضل Gmail.

وسوف يقدم معلومات كاملة حول حسابك في الواتساب.

النقر على أمر إرسال بغرض ارسال الرسالة التي تحمل المشكلة التي تواجهها على واتساب.

سيتم الرد على رسالتك على الفور عبر بريد جيميل الخاص بك بواسطة فريق الدعم.

فالحصول على رابط الدعم الفني للواتساب لحل جميع مشاكل واتساب مطلبًا يسعى لتحقيقه كل مستخدم لواتساب في العالم.