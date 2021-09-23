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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 13 pro Max أبل تطرحه بالأسواق وما هي مواصفات أيفون 13 برو Max في المقال التالي
iphone 13 pro Max الجديد تطرحه الشركة العالمية أبل . ذلك الهاتف الذي يحوي العديد من المواصفات القوية يطرح اليوم بالأسواق العالمية بمعظم الدول . ذلك وفقاً للموعد المقرر لطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي وهو يوم 24 سبتمبر . كذلك بجانب مواصفاته القوية يطرح الهاتف بستة ألوان مختلفة مع اللون الوردي المميز من أيفون . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس الجديد يطرح بشاشة أكبر مما سبق من هواتف IPHONE . كما أن شركة أبل تفخر بهاتف أيفون 13 برو Max ذلك بسبب أنه يحوي علي معالج قوي من بين كافة إصدارات هواتف أند رويد المختلفة . كذلك تحدثت الشركة عن مواصفات IPHONE 13 PRO MAX العديدة المطورة سواء علي تقنية الشاشة أو التخزين أو الاستشعار . ذلك بجانب أن سعر IPHONE الجديد سيكون بمتناول الجميع لأنه سعر مميزاً . كافة تفاصيل ومواصفات IPHONE الجديد نتعرف عليها بالمقال .
IPHONE 13 PRO MAX المطروح بالأسواق اليوم
iphone 13 pro Max كما كان مقرراً له يطرح اليوم داخل كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف يطرح بثلاثة مساحات مختلفة للخزين بجانب الذاكرة العشوائية القوية التي تحتل مكانة أعلي في كافة هواتف أند رويد . كذلك الأمر فيما يخص الشاشة التي تحتل مساحة أكبر من مساحة الهاتف الكلية وهي الأكبر في إصدارات IPHONE . كما أن الهاتف الجديد يطرح بجانب العديد من منتجات أبل العالمية . أجهزة IPAD وسلسلة من هواتف IPHONE المتعددة . ذلك بجانب أجهزة لاب توب وكمبيوتر مكتبي . أما فيما يخص الخامات التي تم تصنيع IPHONE 13 الجديد منها . فأن شركة أبل العالمية تفخر بخامات الهاتف ذلك لأنها قوية جداً سواء التي تخص الشاشة . أو التي تخص واجهة وخلفية الهاتف الجديد .
مواصفات IPHONE 13 PRO MAX المطروح بالأسواق
- يمتاز الهاتف الجديد هذه المرة بكاميرا أصغر حجماً مما سبق .
- كذلك الأمر فيما يخص المستشعر تم إضافة تقنية LIDAR له .
- كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بدعم كافة الشبكات للاتصال .
- تلك المواصفات بجانب أن IPHONE يدعم الشريحة السريعة بفضل التقنية A15 BIONIC .
- يمتاز IPHONE بماسح ضوئي قوي بقينة SUPER RETINA OLED بمعدل 6.1 .
- يحتوي هاتف أيفون علي شاشة من خامة زجاج ياقوت قوية مقاومة للزيوت والخدوش والصدمات .
- كذلك هاتف أيفون تم تطوير مستشعر الهاتف لمعدل 120 هرتز وهي التقنية الأقوى حتى الآن .
- تصوير الفيديوهات بالهاتف بأخر تقنية متعارف عليها وهي 8K .
جوال أيفون 13 برو ماكس الوردي وألوانه الستة
- تم طرح الهاتف باللون الأول وهو الوردي المميز .
- اللون الثاني الملوكي وهو اللون الأسود .
- كما تم طرح أيفون 13 برو Max باللون الذهبي .
- كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون باللون الأحمر الجذاب .
- تلك الألوان بجانب اللون الأخضر الليلي من IPHONE .
- كما تم طرح أيفون باللون المميز جداً وهو الأزرق الداكن .
- تلك الألوان الستة من IPHONE ليختار المستهلك ما يرغبه من ألوان أيفون .
أيفون 13 برو ماكس الوردي ومواصفاته المتعددة
- أبعاد مقاييس IPHONE للطول 160.8 وأبعاد العرض 87.1 والعمق 7.5 ملم .
- كذلك حرصت أبل علي إضافة شاشة تحتل مساحة 87.4 من مساحة أيفون الجديد .
- كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس يحتوي علي شاشة مطورة ومحسنة بتقنية SUPER RETINA OLED .
- تلك المواصفات بجانب إضافة تقنية جديدة وحصرية من أبل للشاشة وهي تقنية IB .
- المقاييس المتوافقة مع مقاييس أبعاد الهاتف وهي 2532*1170 بتناسقها مع مقاييس 19.5.9 كل نقطة لهاتف IPHONE .
- تلك المواصفات المشار أليها تم وضعها في IPHONE 13 PRO MAX 1tb من ضمن سلسلة الهواتف الجديدة .
مميزات أيفون 13 برو Max المتعددة
- تم طرح IPHONE هذه المرة بتقنية جديدة لأول مرة وهي OLIOPHOBIC .
- يمتاز أيفون الجديد بتقنيات لأول مرة بالهاتف WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .
- كذلك حرصت أبل علي إضافة مميزات التقارب ، التسارع ، البارومتر ، البوصلة لمستشعر أيفون 13 برو ماكس الوردي .
- خاصية التعرف علي وجه مستخدم IPHONE وهي تقنية مميزة FACE ID .
- كما أن المعالج الرسومي الخاص بهاتف أيفون الجديد تم تحسين معدله ليصبح سداسي النواة .
- تلك المواصفات تم وضعها أيضاً في IPHONE 13 PRO MAX 1tb .
مساحات التخزين في جوال أيفون 13 برو ماكس
- طرح الهاتف بالأسواق بمساحات تخزين ثلاثة أولها 512GB بجانب ذاكرة عشوائية 6GB .
- كما أن هاتف أيفون 13 برو Max يطرح بمساحة تخزين 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB .
- تلك المساحتين بجانب مساحة ثالثة وهي 128GB بإضافة ذاكرة عشوائية 6GB .
- هذه هي المساحات التخزينية الثلاثة التي يحتوي عليها هاتف IPHONE الجديد .
أسعار IPHONE 13 PRO MAX بالأسواق
- السعر المحدد لهاتف أيفون الجديد عالمياً 1055 دولار أمريكي .
- كما أن أسعار IPHONE 13 PRO MAX داخل السعودية 5500 ريال سعودي .
- سعر أيفون الجديد داخل مصر بقيمة 27500 جنيه مصري .
- كذلك تحدد سعر الهاتف في الإمارات بقيمة 5800 درهم إماراتي .
- تلك أسعار IPHONE وتختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية للدولة .
المميزات الأخري الجديدة الموضوعة بهاتف أيفون
- يحتوي IPHONE الجديد علي ترقية وتحسين خاصية الصوت STERIO .
- كما يتميز الهاتف الجديد بدعم خاصية NFC .
- كذلك حرصت أبل في أيفون 13 برو ماكس الوردي بوضع ميزة مقاومة الضوضاء .
- تلك المميزات بجانب ميزة مقاومة الغبار الجوي مهما كانت كثافه بالجو .
- الميزة الرائعة في أيفون وهي مقاومة الماء لمدة نصف ساعة تحت عمق 6 متر .
iphone 13 pro Max المطروح اليوم بالأسواق وفقاً للموعد المقرر له من أبل العالمية . تم عرض كافة مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديد . بجانب عرض المميزات التي يحتوي عليها . ذلك بجانب الأسعار التي تم طرح أيفون الجديد بها بالأسواق
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