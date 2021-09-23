iphone 13 pro Max أبل تطرحه بالأسواق وما هي مواصفات أيفون 13 برو Max

iphone 13 pro Max الجديد تطرحه الشركة العالمية أبل . ذلك الهاتف الذي يحوي العديد من المواصفات القوية يطرح اليوم بالأسواق العالمية بمعظم الدول . ذلك وفقاً للموعد المقرر لطرح أيفون 13 برو ماكس الوردي وهو يوم 24 سبتمبر . كذلك بجانب مواصفاته القوية يطرح الهاتف بستة ألوان مختلفة مع اللون الوردي المميز من أيفون . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس الجديد يطرح بشاشة أكبر مما سبق من هواتف IPHONE . كما أن شركة أبل تفخر بهاتف أيفون 13 برو Max ذلك بسبب أنه يحوي علي معالج قوي من بين كافة إصدارات هواتف أند رويد المختلفة . كذلك تحدثت الشركة عن مواصفات IPHONE 13 PRO MAX العديدة المطورة سواء علي تقنية الشاشة أو التخزين أو الاستشعار . ذلك بجانب أن سعر IPHONE الجديد سيكون بمتناول الجميع لأنه سعر مميزاً . كافة تفاصيل ومواصفات IPHONE الجديد نتعرف عليها بالمقال .

IPHONE 13 PRO MAX المطروح بالأسواق اليوم

iphone 13 pro Max كما كان مقرراً له يطرح اليوم داخل كافة الأسواق العالمية . ذلك الهاتف يطرح بثلاثة مساحات مختلفة للخزين بجانب الذاكرة العشوائية القوية التي تحتل مكانة أعلي في كافة هواتف أند رويد . كذلك الأمر فيما يخص الشاشة التي تحتل مساحة أكبر من مساحة الهاتف الكلية وهي الأكبر في إصدارات IPHONE . كما أن الهاتف الجديد يطرح بجانب العديد من منتجات أبل العالمية . أجهزة IPAD وسلسلة من هواتف IPHONE المتعددة . ذلك بجانب أجهزة لاب توب وكمبيوتر مكتبي . أما فيما يخص الخامات التي تم تصنيع IPHONE 13 الجديد منها . فأن شركة أبل العالمية تفخر بخامات الهاتف ذلك لأنها قوية جداً سواء التي تخص الشاشة . أو التي تخص واجهة وخلفية الهاتف الجديد .

مواصفات IPHONE 13 PRO MAX المطروح بالأسواق

يمتاز الهاتف الجديد هذه المرة بكاميرا أصغر حجماً مما سبق . كذلك الأمر فيما يخص المستشعر تم إضافة تقنية LIDAR له . كما أن أيفون 13 برو ماكس الوردي يطرح بدعم كافة الشبكات للاتصال . تلك المواصفات بجانب أن IPHONE يدعم الشريحة السريعة بفضل التقنية A15 BIONIC . يمتاز IPHONE بماسح ضوئي قوي بقينة SUPER RETINA OLED بمعدل 6.1 . يحتوي هاتف أيفون علي شاشة من خامة زجاج ياقوت قوية مقاومة للزيوت والخدوش والصدمات . كذلك هاتف أيفون تم تطوير مستشعر الهاتف لمعدل 120 هرتز وهي التقنية الأقوى حتى الآن . تصوير الفيديوهات بالهاتف بأخر تقنية متعارف عليها وهي 8K .

جوال أيفون 13 برو ماكس الوردي وألوانه الستة

تم طرح الهاتف باللون الأول وهو الوردي المميز .

اللون الثاني الملوكي وهو اللون الأسود .

كما تم طرح أيفون 13 برو Max باللون الذهبي .

باللون الذهبي . كذلك حرصت أبل علي طرح أيفون باللون الأحمر الجذاب .

تلك الألوان بجانب اللون الأخضر الليلي من IPHONE .

كما تم طرح أيفون باللون المميز جداً وهو الأزرق الداكن .

تلك الألوان الستة من IPHONE ليختار المستهلك ما يرغبه من ألوان أيفون .

أيفون 13 برو ماكس الوردي ومواصفاته المتعددة

أبعاد مقاييس IPHONE للطول 160.8 وأبعاد العرض 87.1 والعمق 7.5 ملم . كذلك حرصت أبل علي إضافة شاشة تحتل مساحة 87.4 من مساحة أيفون الجديد . كما أن جوال أيفون 13 برو ماكس يحتوي علي شاشة مطورة ومحسنة بتقنية SUPER RETINA OLED . تلك المواصفات بجانب إضافة تقنية جديدة وحصرية من أبل للشاشة وهي تقنية IB . المقاييس المتوافقة مع مقاييس أبعاد الهاتف وهي 2532*1170 بتناسقها مع مقاييس 19.5.9 كل نقطة لهاتف IPHONE . تلك المواصفات المشار أليها تم وضعها في IPHONE 13 PRO MAX 1tb من ضمن سلسلة الهواتف الجديدة .

مميزات أيفون 13 برو Max المتعددة



تم طرح IPHONE هذه المرة بتقنية جديدة لأول مرة وهي OLIOPHOBIC .

يمتاز أيفون الجديد بتقنيات لأول مرة بالهاتف WIDE COLOR GAMUT ، DOLBY VISION .

كذلك حرصت أبل علي إضافة مميزات التقارب ، التسارع ، البارومتر ، البوصلة لمستشعر أيفون 13 برو ماكس الوردي .

. خاصية التعرف علي وجه مستخدم IPHONE وهي تقنية مميزة FACE ID .

كما أن المعالج الرسومي الخاص بهاتف أيفون الجديد تم تحسين معدله ليصبح سداسي النواة .

تلك المواصفات تم وضعها أيضاً في IPHONE 13 PRO MAX 1tb .

مساحات التخزين في جوال أيفون 13 برو ماكس

طرح الهاتف بالأسواق بمساحات تخزين ثلاثة أولها 512GB بجانب ذاكرة عشوائية 6GB . كما أن هاتف أيفون 13 برو Max يطرح بمساحة تخزين 256GB مع ذاكرة عشوائية 6GB . تلك المساحتين بجانب مساحة ثالثة وهي 128GB بإضافة ذاكرة عشوائية 6GB . هذه هي المساحات التخزينية الثلاثة التي يحتوي عليها هاتف IPHONE الجديد .

أسعار IPHONE 13 PRO MAX بالأسواق

السعر المحدد لهاتف أيفون الجديد عالمياً 1055 دولار أمريكي .

كما أن أسعار IPHONE 13 PRO MAX داخل السعودية 5500 ريال سعودي .

داخل السعودية 5500 ريال سعودي . سعر أيفون الجديد داخل مصر بقيمة 27500 جنيه مصري .

كذلك تحدد سعر الهاتف في الإمارات بقيمة 5800 درهم إماراتي .

تلك أسعار IPHONE وتختلف في باقي الدول حسب سعر صرف الدولار وما يقابله بالعملة المحلية للدولة .

المميزات الأخري الجديدة الموضوعة بهاتف أيفون

يحتوي IPHONE الجديد علي ترقية وتحسين خاصية الصوت STERIO . كما يتميز الهاتف الجديد بدعم خاصية NFC . كذلك حرصت أبل في أيفون 13 برو ماكس الوردي بوضع ميزة مقاومة الضوضاء . تلك المميزات بجانب ميزة مقاومة الغبار الجوي مهما كانت كثافه بالجو . الميزة الرائعة في أيفون وهي مقاومة الماء لمدة نصف ساعة تحت عمق 6 متر .

iphone 13 pro Max المطروح اليوم بالأسواق وفقاً للموعد المقرر له من أبل العالمية . تم عرض كافة مواصفات IPHONE 13 PRO MAX الجديد . بجانب عرض المميزات التي يحتوي عليها . ذلك بجانب الأسعار التي تم طرح أيفون الجديد بها بالأسواق