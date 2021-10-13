“تركيب” تردد قنوات SSC المفتوحة على أجهزة الرسيفر للاستفادة من البث المجاني

من المألف جداً تصدر تردد قنوات ssc محركات البحث على الأنترنت، إذ أن القناة هي محل بحث واسع من قبل عشاق كرة القدم، تولدت القناة المذكورة نتيجة تعاون بين شركة السعودية الرياضة مع مجموعة إم بي سي العملاقة، والمعروفة بالريادة والتفوق التقني، كما تقدم الباقة الرياضية لـ ssc إشتراكات لمشاهديها في منصة شاهد vip علاوة جهاز gbox بتقنية HD فائقة الوضوح.

عن باقة إس إس سي الرياضية

الكثير من حقوق الرياضة انتقلت الى قنوات ssc، حيث أشترت القناة جميع الألعاب السعودية، وفي مقدمة تلك الألعاب خادم الحرمين الشريفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تنقل قنوات ssc الفضائية المفتوحة تغطية بث جميع البطولات السعودية للموسم2021-2022. ويتم إتاحة قنوات ssc الرياضية من خلال قمر عربسات بدر وتستخدم أعلى معايير البث الحديث والتقنيات مع قائمة ترددات عالية لتفادي أي تشويش.

مميزات SSC

اختارت الشركة السعودية الرياضة بث قنوات ssc عبر القمر الصناعي عربسات @ 26.0°E، حيث لهذا القمر تغطية لمناطق جغرافية مهمة. كما ان التردد الخاص ببث جميع قنوات ssc هو تردد مجاني. حيث أطلقت الشركة الرياضية اكثر من قناة، لتلبية نقل مباريات أوسع لصالح التمتع بمشاهدتها من قبل جماهير الكرة- بشكل مجاني- بما يمنح نقل حدثين كرويين في نفس الوقت. وتم إدراج العديد من البطولات التي سوف تعرضها ssc بما في ذلك جميع البطولات التي تقام تحت مظلة الاتحاد الآسيوي. يشمل التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر. ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

كيفية تنزيل قنوات ssc1 hd

اضغط على زر القائمة من جهاز التحكم عن بعد

ستظهر قائمة، أختر التثبيت

اضغط على قائمة الترددات

استخدم الزر الأخضر لإضافة التردد الخاص بالقناة المفضلة

اكتب تردد القناة التي تريد تنزيلها، الاستقطاب، معدل الترميز

اعمل على إسقاط السهم بجهاز التحكم عن بعد واضغط “موافق” في كلمة البحث

اضغط على الزر الأزرق لبدء البحث عن القنوات التي قمت بتنزيلها

أنتظر بعض الوقت لتحميل القنوات

انقر فوق موافق”

انقر فوق زر “”الخروج”

تردد قناة SSC عربسات بدر

إذا كنت تبحث عن تردد قنوات ssc، فيما يلي كيفية ضبط التردد المجاني