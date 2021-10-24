نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ايفون ١٣ في الكويت وأفضل الألوان المتاحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم سعر ايفون ١٣ في الكويت، من أهم الأمور التي يتم البحث عنها كثيرا من قبل عدد كبير جدا في الكويت، حيث تم الإعلان عن طرح آيفون 13 بشكل رسمي، وأصبح سعر الهاتف ذو أهمية كبيرة لجميع الراغبين في الحصول على هذا الهاتف، حيث أعلنت الشركة عن السعر الحقيقي في دولة الكويت، ونظراً للبحث المكثف عن السعر الخاص بهذا الهاتف المميز، سوف نقدم لكم اليوم السعر في الكويت وكافة تفاصيل هاتف آيفون 13.

كم سعر ايفون ١٣ في الكويت

أصبح يتوفر هاتف آيفون 13 بشكل رسمي في دولة الكويت، كما تم طرحه بجميع الأنواع والألوان، ويمكن لجميع الراغبين في الحصول على هذا النوع الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة في الكويت، أو يمكن التواصل من خلال قنوات التواصل المتوفرة، والتي انتهت الشركة لسهولة الوصول على أنواع هواتف آيفون، كذلك يمكن الحصول عليه عن طريق التوجه إلى أحد الفروع الخاصة بالشركة المتوفرة في عدد من مناطق دولة الكويت، ويختلف سعر الهاتف وفقا للذاكرة.

سعر ايفون ١٣ في الكويت

تم الإعلان عن سعر ايفون ١٣ في الكويت من قبل وكلاء شركة أبل في دولة الكويت، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

سعر الهاتف بسعة ذاكرة تصل إلى 128 جيجا : 315 دينار.

سعر الهاتف بسعة ذاكرة تصل إلى 256 جيجا : 355 دينار.

يصل سعر الهاتف بسعة ذاكرة تصل إلى 512 جيجا إلى 435 دينار.

سعر ايفون 13 ميني في الكويت

يتم البحث كثيراً عن السعر الخاص بالهاتف الميني، حيث أنه أكثر الأنواع التي يتم شراؤها من قبل عدد كبير من مستخدمين هواتف الايفون، و تتحدد أسعار هاتف آيفون 13 ميني بدولة الكويت أيضا وفقاً لسعة الذاكرة، وجاءت كالتالي:

سعر هاتف ايفون 13 ميني بذاكرة 128 جيجا : 273 دينار.

سعر هاتف ايفون 13 ميني بذاكرة 256 جيجا : 314 دينار.

سعر هاتف ايفون 13 ميني بذاكرة 512 جيجا : 394 دينار.

ألوان آيفون 13 في الكويت

يتميز ايفون 13 عن غيره بأنه تم إصداره بالعديد من الألوان التي تناسب الرجال والنساء في جميع الفئات العمرية، ومن أهم الألوان لأيفون 13 في الكويت هي كالتالي:-