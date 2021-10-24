طريقة شحن جواهر فري فاير 2021 بطريقة شرعية احصل علي 1000 جوهرة يومياً

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عمر شويل - جدة طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire لقد أصبحت خطوات شحن جواهر في لعبة فري فاير سهلة، وهي واحدة من الألعاب التي يحبها الكثير مؤخرًا وقد حازت هذه اللعبة على سمعة عالية، حيث يبحث الكثير من الناس عن طرق لشحن الجواهر في لعبة Free Fire كهدية، كما أنهم يفهمون طرق الشحن المجانية الحديثة، تم إطلاق الجواهر بسبب الأساليب العديدة التي يستخدمها محترفى الألعاب.

طريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire

يستخدم محترفي هذه اللعبة طرقًا متعددة من أجل الحصول علي جواهر فري فاير مثلا شحن جواهر فري فاير بدون رقم هاتف، كما يمكنك استخدام المعرف ID لشحن Free Fire Games من خلال محرك بحث Google ومحاولة إرسال معرف اللاعب للحصول على مئات الجواهر والجوائز المجانية، هذه هي طريقة الأفضل لشحن جواهر فري فاير Free Gems في عام 2021.

تحدث أحد اللاعبين في لعبة فري فاير Free Fire عن الصعوبات التي يواجهونها أحيانًا عند لعب اللعبة لأنهم جميعًا من دولة أخرى وفي بعض الأحيان يتم قطع الاتصال بالإنترنت، مما يعيق الاتصال بينهم.

خطوات شحن جواهر فري فاير

شحن جواهر فري فاير بالحساب كيف تقوم بشحن ألعاب free fire مجاناً في عام 2021 من أجل القيام بذلك لشحن ألعاب garena fire مجانا يجب عليك أن تتبع القواعد التالية .

كيف تقوم بشحن ألعاب free fire مجاناً في عام 2021 من أجل القيام بذلك لشحن ألعاب garena fire مجانا يجب عليك أن تتبع القواعد التالية . قم باستخدام متجر Google Play على هاتفك.

عليك أن تقوم بنقل الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي لكي تستخدم النقاط وتقوم بجمعها. وسوف نوفر لك طريقة كيفية تحويل هذه النقاط في الأسطر القادمة.

لابد أن نستخدم التطبيق الذي يوفر نقاطا بعد كل تنزيل لحساب النقاط، وبعد إدخال المعلومات الأكثر تفضي التي تظهر أمامك عند التثبيت، نضغط على إلغاء

أطلقنا عرضا خاصا للحصول على جواهر فري فاير، نحصل على هذه الأحجار الكريمة من خلال الرصيد الخاص بك في Google Play

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خطوات تغيير الحساب الخاص بك إلى حساب أمريكي

الخطوة الأولى ادخل المتجر في أعلى الشاشة الرئيسية سترى علامة (3) تنقر فوق النقطة

ثم الخطوة الثانية هي التبديل إلى طريقة دفع متاحة.

وبعد ذلك الخطوة الثالثة انقر فوق رمز (Google Chrome)

الخطوة الرابعة أدخل الإعدادات.

ثم الخطوة الخامسة قم بتغيير الدولة إلى الولايات المتحدة.

الخطوة الأخيرة انقر فوق حفظ.

وبهذه الخطوات البسيطة التي تم ذكرها بالأعلى شحن جواهر لعبة فري فاير وبكل سهولة لتستمتع باللعبة وشراء جميع احتياجاتك داخل اللعبة.