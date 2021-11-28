تردد قنوات ssc الرياضية السعودية نايل وعربسات HD&SD

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية، مع انطلاقة هذه الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي الممتاز تتزايد أعداد الباحثين والراغبين في مشاهدة مباريات فرقهم عن تردد الرياضية السعودية، حيث تعتبر القناة الآن الناقل الوحيد والحصري لأحد أفضل الدوريات العربية والآسيوية، حيث يحظى هذا الدوري بعدد كبير من المتابعين من مختلف بقاع العالم العربي، الأمر الذي جعلنا نستعرض لمحبيه تردد القنوات الناقلة له والتي تعتبر قناة جديدة على الساحة بإمكانيات ومواصفات عالمية، حيث أن هذه الباقة من المتوقع أن تكون منافسة عما قريب على نقل البطولات الأوروبية والعالمية الممتازة، وتنقل اليوم على شاشة هذه القناة مباراة رائعة ستجمع بين أحد أفضل الأندية العربية إن يكن الأفضل ألا وهو الزعيم السعودي الهلال، حيث يعد أحد أكثر الأندية العربية متابعة.

تردد قنوات ssc الرياضية السعودية

قنوات الرياضية السعودية أو ما يعرف اختصارا بباقة ssc الرياضية، هي عبارة عن قنوات حديثة أطلقت قبل انطلاق الدوري السعودي لهذا الموسم، وقد فاجئت الجميع بإعلانها أنها ستنقل الدوري مشفرا بجودة عالية لتتراجع بعد أسابيع عن ذلك القرار و ترضخ لمطالب المشجعين، حظيت القناة بقبول لافت نظرا لعرضها لبطولات أخرى على شاشتها مثل البطولات الآسيوية وتصفيات المونديال المباريات الخاصة بالسعودية فقط، مقر القناة يقع في مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وقد أتت القناة على أنقاض قناة السعودية الرياضية التي كانت تنقل الدوري، وذلك بعد تحالف القناة مع مجموعة ام بي سي برو التي كانت في السابق ناقلة لهذه البطولة بشكل مشفر تماما، وهذا تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة للمتابعين الكرام.

تردد قنوات ssc

القمر نايل سات

التردد 12523

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

التصحيح

نايل سات 3/4

التردد 12523 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي التصحيح نايل سات 3/4 القمر عربسات

التردد 11747

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

التصحيح 3/4

البطولات المنقولة على الرياضية السعودية.

تنقل الرياضية السعودية جملة من البطولات المحلية في المملكة العربية السعودية وبعض البطولات الآسيوية، وذلك بعد ظفرها بحقوق البث لعدد من البطولات كان من أبرزها:

الدوري السعودي.

كأس خادم الحرمين الشريفين.

دوري أبطال آسيا.

كأس الاتحاد الآسيوي.

وبهذا أعزائنا قدمنا لكم تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الجديدة على نايل سات وعربسات.