تثبيت لعبة GTA: San Andreas للجوالات وشروط تشغيل لعبة GTA V الأصلية

تثبيت لعبة GTA: San Andreas ، من أكثر الألعاب الذين يهتموا بها رواد مستخدمي الألعاب الإلكترونية. حيث يقومون بالبحث عن اللعبة دائما. وعن كيفية تثبيتها علي هواتفهم الذكية. التي الآن يمكن تثبيتها بسهولة. ولكن عليك أولا عزيزي المستخدم قراءة تلك السطور التالية جيدا. وذلك لتثبيتها بحرفية دون مشاكل. والآن دعونا نتحدث عن لعبة Grand Theft Auto التي كان أول إصدار لها علي أجهزة الكمبيوتر. حيث كان لها مذاق خاص في طريقة اللعب. كما كان وقتها طريقة اللعب جديدة حيث الدخول في عالم المغامرة والتشويق وكان أول إصدار لها هو لعبة Grand Theft Auto: Vice city. حيث شخص من أفراد عصابات المدنية يقوم بمهام سرقة وترويع وقتل للأشخاص الأمنين. ثم بعد ذلك قامت شركة ROCK STAR GAME بتطوير اللعبة وتم إصدار فايس سيتي2. وفايس سيتي3. وفي عام 2010 أعلنت رسميا عن إصدارها الخرافي للكمبيوتر أيضا وهو لعبة Grand Theft Auto: San Andreas. ومنذ عدة سنوات ليست كثيرة قامت الشركة بإصدار لعبة GTA V للاندرويد. واليوم عزيزي القارئ سوف نعرض لكم بالخطوات تثبيت لعبة GTA: San Andreas. كما سنقوم بعرض شروط اللعبة لتشغيلها على الجوالات. وذلك من خلال موقعكم المفضل (ثقفني).

خطوات تثبيت لعبة GTA: San Andreas للاندرويد

هنالك الكثير من الإصدارات التي تعمل علي جوالات أندرويد منها لعبة Grand Theft Auto: San Andreas، لعبة Grand Theft Auto: Vice city، وإصدار جراند ثفت أوتو ليبرتي سيتي ستوريز. كما هناك عدة إصدارات مجانية ولكن من شركات أخرى وليست شركة روك ستار. كما حاز إصدار سان أندرياس علي ردود فعل إيجابية تخطت 4.5 من 5 نجوم. وتخطت أعداد تثبيتها اكثر من مليون شخص. ولتثبيت اللعبة بشكل صحيح يجب إتباع الخطوات التالية.

لتثبيت لعبة GTA V للاندرويد يجب أولا أن نتأكد من الاتصال بالأنترنت. والدخول على تطبيق جوجل بلاي.

يجب أولا أن نتأكد من الاتصال بالأنترنت. والدخول على تطبيق جوجل بلاي. ثم البحث من خلال مربع البحث أعلى صفحة جوجل بلاي عن لعبة Grand Theft Auto .

. والآن سوف تظهر نتائج البحث الكثير من الإصدارات يجب أختيار إصدار سان أندرياس.

يجب الدخول على اللعبة والضغط علي مربع الذي يحتوي علي ثمن اللعبة المقدر بــ30 ريالا سعوديا. وذلك من خلال بطاقات تحمل شعار فيزا أو ماستر كارد.

بعد نجاح عملية الدفع سوف يظهر لك جوجل مربع التثبيت يجب النقر عليه. وستحصل علي GTA V APK علي جوالك.

علي جوالك. يجب ملاحظة أعزائي مستخدمي الألعاب الإلكترونية أن هناك بعض المنصات تقدم اللعبة مجانا. ولكن ننصح من خلالنا أنه لا يتم التعامل معهم نظرا أنه سيتم سرقة بياناتك.

شروط تشغيل لعبة Grand Theft Auto سان أندرياس على الجوالات الاندرويد

تتطلب تثبيت لعبة GTA: San Andreas بعض المتطلبات والتي تقوم بعجز الكثير من مستخدمي اللعبة بتثبيتها علي هواتفهم حتي بعد دفع قيمتها المقدرة. وذلك نظرا لتصميم جرافيك اللعبة الخيالي والذي يعطيك تجربة لعب رائعة شبيهه للحقيقة. والدخول في عالم المغامرة عكس إصدار لعبة Grand Theft Auto: Vice city. لذلك يجب قبل دفع ثمن اللعبة وتثبيتها علي الجوال يجب قراءة الشروط التالية بعناية لتتمكن من الاستمتاع بها علي هاتفك.

تصل مساحة تخزين لعبة GTA V الأصلية سان أندرياس إلي 5 جيجا بايت. حيث توفر مساحة أكثر من ذلك في الجوال.

سان أندرياس إلي 5 جيجا بايت. حيث توفر مساحة أكثر من ذلك في الجوال. كما تتطلب لعبة Grand Theft Auto: San Andreas رامات التي تسمى ذاكرة عشوائية والمسئولة عن سرعة اللعبة وهي لا تقل عت 6 جيجا.

رامات التي تسمى ذاكرة عشوائية والمسئولة عن سرعة اللعبة وهي لا تقل عت 6 جيجا. أداء الجوال لا بد أن يكون قويا ويجب أن يكون من فئة الفلاج شيب ولا يقل عن أدائه عن معالج ثماني النواة.

كما تتطلب أيضا GTA V APK معالج رسوميات للشاشة قوي لتشغيل جرافيك اللعبة بشكل أحترافي.

معالج رسوميات للشاشة قوي لتشغيل جرافيك اللعبة بشكل أحترافي. يتطلب أيضا نظام تشغيل اندرويد 11.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لكم اليوم خطوات تثبيت لعبة GTA: San Andreas علي الجوالات الاندرويد. كما أستعرضنا أيضا شروط تشغيل لعبة GTA V الأصلية للجوالات على الأندرويد. نتمنى أن تستمتعوا باللعبة. كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.