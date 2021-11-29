نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصري.. طرق شحن شدات ببجي pubg uc من الموقع الرسمي بأرخص الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، حيث تعتبر لعبة ببجي واحدة من أحب وأفضل الالعاب لدى جميع الشباب في أعمار مختلفة، وقد ظهر ذلك عندما تزايدت عمليات البحث عن طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي.

وأعلن الموقع الرسمي للعبة ببجي أنه عند شحن شدات للعبة خلال الشهر الجاري سيحصل اللاعب على الكثير من الهدايا القيمة والمجانية فوق عدد الشدات الحاصل عليه اللاعب، والجدير بالذكر ان هناك العديد من المواقع المزيفة التي تنتشر في الوقت الحالي، والتي قامت بسرقة بيانات العديد من اللاعبين عن طريق سرقة الآي دي الخاص بهم، وبعد إبلاغ هؤلاء اللاعبين عن السرقة، قد أعلن الموقع الرسمي للعبة انه ليس له أي صلة بتلك الموقع، ولم يتم الاعتراف بأي مواقع اخرى غير الموقع الرسمي الخاص باللعبة، خاصة مع بدء الموسم التاسع عشر من لعبة ببجي، وحاليًا اصبح شحن الشدات متاح إلكترونيًا من خلال بعض البيانات البسيطة، وللتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا.

طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

يمكن لجميع الفئات العمرية بدءً من عمر 12 عام فأكثر القيام بالتعرف على طريقة شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي، حيث ان تلك اللعبة واحدة من اهم وافضل الالعاب الحربية المتواجدة في الوقت الحالي، والتي تهدف إلى متعة اللاعب، حيث انه عند بداية اللعبة يدخل اللاعب إلى الخريطة الخاصة به، ثم تنزل من الطائرة مع الفريق الخاص بك لجميع الموارد وجمع الاسلحة المطلوبة للقضاء على جميع اللاعبين، والفوز بالمركز الاول في اللعبة.

خطوات شحن شدات ببجي عبر الموقع الرسمي

– ادخل إلى موقع لعبة ببجي الجديد والمخصص -للعبة، والذي جاء كالتالي midasbuy.

-سجل الدخول داخل الموقع، او اضغط على -انشاء حساب جديد أقصى يمين الصفحة.

-اضغط على “شراء” ضمن الخدمات التي يتواجد أمامك داخل الموقع.

-أدخل الكود التعريفي الخاص بك في خانته المخصصة.

-حدد العملة الخاصة بك، وذلك بعد تحديد الدولة.

-اختر طريقة الدفع التي تتناسب معك.

-ادخل رقم الهاتف الخاص بك في الخانة المخصصة له.

-سيتم ارسال كود على رقم الهاتف قم بإدخاله في خانة “كود التحقق” وستصدر لك الشدات فورًا.

تحديث ببجي موبايل الجديد 1.7

قامت شركة كرافتون بإطلاق تحديث ببجي الجديد2021 والذي يحمل إصدار رقم 1.7 ويعد هذا التحديث هو الأفضل على الإطلاق حتى الآن منذ إطلاق لعبة ببجي في عام 2017 حيث يشمل تحديث ببجي الجديد المزيد من التحسينات والمزايات التي طالما بحث عنها عشاق ببجي حول العالم بما فيه من مزايا على مستوى الملابس والأسلحة لذا يبحث اللاعبين عن شحن شدات ببجي.