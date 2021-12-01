طريقة تثبيت لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas تحديث ديسمبر 2021 وخطوات التحميل

تثبيت لعبة GTA San Andreas، حيث تتمتع لعبة جاتا إصدار سان اندرياس بجودة عالية ومختلفة تماماً عن الإصدار المبتدئ من اللعبة، كما تتميز سان اندرياس بجرافيك عالي الجودة يشبه الحقيقي مما يعطي للاعب روح من المغامرة، كذلك تقوم اللعبة على التشويق والتركيز بها لمدة ساعات طويلة، وأصبح الآن بإمكان الجميع تحميلها على كافة الأجهزة اللوحية، سواء لجهاز الاندرويد أو الايفون وكمان أصبح من السهل استقبال اللعبة على جهاز الكمبيوتر، ونستعرض لكم من خلال موقعنا طريقة تحميلها على هواتف الأندرويد ومتطلبات تشغيل اللعبة على الجهاز.

لعبة جاتا سان اندرياس GTA San Andreas

تعد إحدى سلاسل الألعاب الإلكترونية التي نالت على شهرة كبيرة حول العالم، وتم إطلاقها منذ أكثر من 18 عام تقريباً، والتي تعتمد على أسلوب مختلف تماماً في اللعب بخلاف باقي الألعاب الأخرى، وتقوم هذه على اللعبة على شخص سارق وسيء السمعة يقوم بسرقة المواطنين وترويعهم في الشوارع، وتمتلك اللعبة خمسة مستويات من اللعب وتضئ نجمه أعلى الشاشة عند تخطي كل مستوى، وفي المستوى الأخير يتم المطاردة بالدبابات والطائرات الهيلوكبتر، وتوالت تحديثات اللعبة حتى أصبح بإمكان الجميع الاستمتاع بها على الهواتف الذكية، وذلك بعد تعاون شركة روك ستار جيم مع جوجل بلاي وأندرويد، حيث يعد هذا الإصدار إحدى الإصدارات فائقة الجودة.

متطلبات تثبيت لعبة GTA San Andreas

لابد من توفير ذاكرة عشوائية 6 جيجا بيت أو أكثر للحصول على السرعة المطلوبة. كما لابد من وجود سعة تخزين لا تقل عن 5 جيجا بايت في الهواتف الاندرويد. وبالرغم من أنها من الألعاب مدفوعة الثمن على جوجل، إلا أنها تخطي بعدد المستخدمين الذين قاموا بتحميلها للمليون شخص. والكثير لم يتمكن من استخدام اللعبة بعد تحميلها، نظراً لأنها تحتاج متطلبات خاصة في الهاتف لكي تعمل عليه.

خطوات تحميل لعبة جاتا سان اندرياس

وللحصول على لعبة جاتا سان اندرياس وتحميلها بطريقة مضمونة وآمنة 100% على الهاتف المحمول بنظام الأندرويد، يجب إتباع ما يلــــــــــي: