شحن شدات ببجي موبايل 2022 بأرخص تكلفة وبخطوات سهلة وبسيطة

أسهل طريقة لشحن شدات ببجى موبايل، إذا كنت من عشاق لعبة ببجى موبايل فإنك من المؤكد تبحث عن أسهل طريقة لشحن شدات ببجى والحصول على ألاف الشدات بكل سهولة دون دفع أموال والحاجة إلى شرائها من حسابك على جوجل بلاى، وشدات ببجى هى العملة الرقمية التي يتم استخدامها فى اللعبة ليتمكن اللاعبين من شراء الأسلحة وملابس الشخصيات المختلفة والوصول إلى مراحل متقدمة فى اللعبة خاصة مع إطلاق الموسم الجديد من ببجى “رويال باس” الذي يتطلب اجتياز العديد من المهام والمراحل المتعددة والتي تحتاج إلى مزيد من الشدات، لذلك سنعرض فى الأتي أسهل الطرق التي تمكنك من الحصول على أكثر من 6000 شدة فى المرة الواحدة بكل سهولة.

أسهل طريقة لشحن شدات ببجى موبايل

توجد الكثير من التطبيقات الربحية التي تمكنك من الحصول على شدات ببجى مجانا وأيضا ربح بطاقات جوجل بلاى التي يمكن من خلالها شراء الشدات، وتعتمد معظم تلك التطبيقات على تجميع النقاط من خلال عرض مزيد من الأسئلة ويتطلب منك القيام بالإجابة عليها وكلما زاد عدد الإجابات الصحيحة لك كلما زادت نقاطك التي يتم استرداها بالنهاية بربح شدات ببجى مجانا، أو يمكنك تجميع النقاط أيضا على عدد مشاهدات بعض الفيديوهات أو الإعلانات التي يوفرها لك التطبيق.

شحن شدات ببجى من خلال تطبيق سين

يمكن الحصول على المزيد من شدات ببجى بشكل مجاني من خلال الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق سين لشحن الشدات

إدخل هذا الكود “715773GNT”.

عند إدخال الكود ستجد أنك حصلت على 200 نقطة فى رصيدك.

من الطرق الأخرى للحصول على نقاط من خلال تطبيق سين هى الإجابة على الأسئلة التي تظهر أمامك على التطبيق وتحصيل النقاط على كل سؤال، وتحصيل النقاط عن طريق القيام بدعوة الأصدقاء والحصول على 200 نقطة لكل طلب إحالة، القيام بعدد من المهام التي يطلبها التطبيق مثل الاشتراك فى بعض القنوات أو فى بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الحصول على الرصيد على بطاقة جوجل، يتم الدخول الى ميداس الخاص بشحن شدات ببجي، واختيار جوجل بلاي كطريقة الدفع المناسبة لك.