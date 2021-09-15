أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 1): برنامج مباريات اليوم الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 15 سبتمبر ، الدفعة الثانية من الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ، وفق البرنامج التالي: بشكتاش - بروسيا دورتموند (س17 و45 دق)

شيريف تيراسبول - شاختار

مانشستر سيتي - لايبزيغ (س20)

كلوب بروج - باريس سان جرمان (س20)

سبورتينغ لشبونة - أجاكس أمستردام (س20) أتلتيكو مدريد - بورتو (س20) بي ان سبور اكسترا

ليفربول - آسي ميلانو (س20)

انتر ميلانو - ريال مدريد (س20)



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