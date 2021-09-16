الأثوري والعزاني بطلا رجال وسيدات البولينج
أحرز اللاعب واصف الأثوري لقب بطولة الجمهورية للبولينج في فردي الرجال وحل إبراهيم الصيفي وصيفاً ويوسف الرياشي في المركز الثالث.
وحسم الأثوري لقب البطولة إثر تصدره ترتيب المنافسات النهائية لفردي الرجال بأعلى عدد من النقاط بواقع ١٢٠٢ نقطة في ستة أشواط مقابل ١١٢٢ نقطة الصيفي و ١١١٦ نقطة للرياشي .
وفي فردي السيدات توّجت مليحة العزاني باللقب إثر تسجيلها ٥٨٩ نقطة وحلت نادية الحرازي وصيفه بـ ٥٥٨ نقطة وشيماء الذاري ثالثا بـ ٥٢١ نقطة .
وتختتم البطولة التي ينظمها الاتحاد العام للبولينج بدعم شركة جمعان مساء اليوم بإقامة نهائيات بطولة فرقي المحافظات بين فرق الحديدة وصنعاء وعمران وذمار , يليها تكريم الفائزين من مختلف الفئات.
(سبأ)
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