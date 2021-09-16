مانشستر سيتي يكتسح لايبزيج بسداسية

مانشستر سيتي يكتسح لايبزيج بسداسيةتمكن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من تحقيق فوز مثير على حساب نظيره لايبزيج الألماني بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء، علي ملعب “الاتحاد” في أول جولات المجموعة الأولي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل أهداف مانشستر سيتي كل من “ناثان أكي”، و”نوردي موكيلي” هدف في مرماه، ورياض محرز من ضربة جزاء، “جاك جريليش”، و “جواو كانسيلو” و”جابرييل خيسوس” في الدقائق 16، 28، 45، 56، 75، و85 على التوالي، بينما سجل أهداف الضيوف اللاعب “كريستوفر نكونكو” في الدقائق 42، 51، و73 على التوالي.

وتصدر نادي مانشستر سيتي الإنجليزي المجموعة بعد فوزه على لايبزيج وتعادل منافسيه في المجموعة الأولى في دوري أبطال