موعد مباراة الدحيل والغرافة القادمة في 22\09\2021 والقنوات الناقلة في دوري نجوم قطر

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الدحيل والغرافة القادمة، والمقرر لها الأربعاء الموافق 22\09\2021، حيث يفتح استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل أبوابه لاستضافة اللقاء المنتظر، والذي يأتي ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر دوري نجوم قطر 2021، يسعى نادي الدحيل نحو الفوز بالمباراة واقتناص النقاط الثلاث، ومواصلة الانتصارات حيث أن فريق الدحيل لعب مبارتين استطاع أن يحقق الفوز فيهم والحصول على 6 نقاط، وقدم أداء رائع مع انطلاق النسخة الجديدة من دوري نجوم قطر، ويحتل الدحيل المركز الأول بعد مرور جولتين، حيث حصل على العلامة الكاملة.

بينما يسعى نادي الغرافة نحو تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واقتناص صدارة ترتيب فرق دوري نجوم قطر، ويحتل الغرافة المركز الثالث بنفس الرصيد 6 نقاط، لكن فارق الأهداف لصالح الدحيل، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية بين الفريقين، مباراة مليئة بالإثارة والندية والرغبة في تحقيق الانتصار، ولا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة لقوة الفريقين، وللرغبة القوية عند كليهما في تحقيق الانتصار.

موعد مباراة الدحيل والغرافة

يستضيف استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل المباراة المرتقبة، وسوف تنطلق صافرة المباراة يوم الأربعاء الموافق 22\09\2021، وذلك حسب التوقيتات التالية:

15:45:- الثالثة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

16:45:- الرابعة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت قطر والسعودية.

17:45:- الخامسة وخمس وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت الإمارات.

13:45:- الواحدة وخمس وأربعون دقيقة حسب التوقيت العالمي “غرينتش”.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات الكأس القطرية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري نجوم قطر، كما أنها تمتلك حقوق نقل العديد من البطولات المحلية والقارية والعالمية، وهي تقدم خدماتها بشكل مجاني لجمهور كرة القدم ومختلف الرياضات الأخرى، كما أنها تستخدم أحدث أجهزة البث التليفزيوني لنقل المباريات في أفضل صورة وأنقى صوت، وسوف يتم نقل مباراة الدحيل ضد الغرافة على قناة الكأس 1 الرياضية، ولم يتم تحديد معلق المباراة حتى الآن، وسوف نوافيكم به عند تحديده بشكل رسمي من قبل القناة.

ترتيب الفريقين بجدول المسابقة قبل الجولة الثالثة بينهم

يدخل الدحيل اللقاء وهو متربع على قمة الترتيب وصدارة دوري نجوم قطر، حيث أنه يحتل المركز الأول برصيد 6 نقاط من مبارتين، فقد استطاع أن يحرز 6 أهداف بينما استقبلت شباكه هدفين.

بينما يدخل نادي الغرافة المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وهو نفس رصيد الدحيل لكن فارق الأهداف لصالح الدحيل، حيث أن الغرافة تمكن من إحراز 3 أهداف ولم تتلقى شباكه أي أهداف.

بطاقة مباراة الدحيل والغرافة