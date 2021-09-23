موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة في الدوري السعودي

يستضيف استاد الملك فهد الدولي مباراة الجولة السادسة ضمن بطولة الدوري السعودي بين فريقي الهلال والشباب، وتقام المباراة اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 في تمام الساعة الساعة والنصف إلا خمسة بتوقيت مصر، حيث يسعى فريق الهلال إلى الظهور بالأداء المميز الذي ظهر به منذ بداية الموسم، وتحقيق الانتصار في المباراة، وخطف الثلاث نقاط ومواصلة التقدم في جدول الترتيب في سبيل الدفاع عن اللقب، حيث حقق الفريق اللقب في النسخة الماضية من البطولة برصيد 61 نقطة، ويطمح الفريق للفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، بينما يسعى فريق الشباب إلى محاولة العودة لمستواه المعهود عن طريق تحقيق فوز مهم على الهلال، واقتناص نقاط المباراة، ونعرض لكم موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة اليوم.

يسعى فريق الهلال إلى تحقيق فوزه الرابع هذا الموسم ضمن بطولة الدوري، حيث خاض الفريق أربع مباريات، واستطاع تحقيق الانتصار في 3 مباريات، والتعادل في مباراة وحيدة، وقد بدأ الموسم بانتصار في الجولة الأولى على حساب فريق الطاني بهدف دون رد سجله صالح الشهري، ثم حقق انتصاره الثاني في الأسبوع الثاني على حساب فريق التعاون بهدفين مقابل هدف، وقد سجل موسى ماريغا، وهيون سوو جانغ أهداف الهلال ، بينما سجل ليندر تاوامبا هدف التعاون، وبعد ذلك وقع الفريق في فخ التعادل السلبي في الجولة الثاليثة أمام فريق الباطن، وتم تأجيل مباراة الأسبوع الرابع للفريق بسبب مشاركته في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا، وفي الجولة الخامسة سجل الفريق انتصارا مهما بثلاثة أهداف مقابل هدفين على حساب فريق الاتفاق، ليتواجد الفريق في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط.

يسعى فريق الشباب إلى استعادة ذكريات التألق الذي ظهر به الموسم الماضي، حيث حقق الفريق المركزالثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي في النسخة الماضية برصيد 57 نقطة خلق المتصدر الهلال، بينما خاض الفريق هذا الموسم خمس مبارايات، واستطاع تحقيق انتصار وحيد كان على حساب فريق الحزم بثنائية نظيفة، وتعادلين أمام كلا من الاتفاق، وضمك، وتعرض للهزيمة في مثلهم على يد فرق أبها، والفتح، وبلك يمتلك الفريق ال 11 برصيد 5 نقاط.

الخميس 23 سبتمبر 2021

5:25 بتوقيت غرينتش

6:25 بتوقيت الجزائر، وتونس، والمغرب

7:25 بتوقيت مصر

8:25 بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا

9:25 بتوقيت الإمارات، وعمان

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب