الاتحاد والتعاون اليوم في دوري محمد بن سلمان بالجولة السادسة

الاتحاد والتعاون، يلتقي فريق الاتحاد السعودي اليوم مع فريق التعاون بالجولة السادسة من الدوري السعودي ويسعى فريق الاتحاد إلى مواصلة الانتصارات للابتعاد بصدارة الدوري هذا الموسم خاصة بعد تعثر أقرب ملاحقيه نادي الهلال بعد تعادله أمس أمام فريق الشباب بهدفين لكل فريق وكان الاتحاد في مباراته الأخيرة بالبطولة قد حقق فوزاً كبيراً ومستحقاً على نادي النصر عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد كما يقدم لاعبي فريق الاتحاد مستوي جيد يجعلهم من المنافسين على لقب البطولة هذا الموسم وبشدة إذا استمرت الروح العالية والأداء المميز للفريق وعلى الجانب الآخر لم يحقق فريق أي فوز له هذا الموسم حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بجدول الترتيب برصيد نقطتين فقط من خمس مباريات خاضها الفريق لذلك يعمل الفريق على تصحيح المسار والفوز لتعويض خسارته في المباريات السابقة.

الاتحاد والتعاون اليوم في الدوري السعودي

يريد نادي الاتحاد السعودي الانفراد والابتعاد بصدارة الدوري السعودي عندما يحقق الفوز في مباراة اليوم حيث يلتقي الاتحاد مع التعاون اليوم الجمعة الموافق 24/9/2021 على ملعب مدينة الملك عبدالله في تمام الساعة السابعة خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت القاهرة الثامنة خمسة وعشرون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة بتعليق سمير المعيرفي عبر قناة Ss sport HD وعبر قناة Ssc sport SD1 بتعليق عبد العزيز السبر.

التشكيل المتوقع لفريق الاتحاد وأبرز غيابات الفريقين

في حراسة المرمي: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: أحمد حجازي، سعود عبد الحميد، حمدان الشمراني، مهند النشقيطي.

في منتصف الملعب: كريم الأحمدي، يوسف نيكاتي، عبد الرحمن العبود، عبد الإله المالكي.

في خط الهجوم: روماريو، إيجوار كورنادو.

ومن أبرز غيابات فريق الاتحاد غياب اللاعب عبد العزيز البيشي نتيجة للإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام النصر كما تعد أبرز غيابات نادي التعاون عن قائمة الفريق لمباراة الاتحاد غياب اللاعب حسن كادش بسبب تعرضه لإصابة قوية في الركبة، ويحتل فريق الاتحاد المركز الأول برصيد 12 نقطة بينما يأتي نادي الهلال في المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة برصيد 11 نقطة من خمس مواجهات ويتبقى له مباراة مؤجلة.