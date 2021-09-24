نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا.. قناة نايل سات مجانية في المقال التالي
عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا ، هي ما يهتم به الكثير من متابعي وعشاق كرة القدم الإنجليزية، وبالأخص جماهير الريدز محبي النجم المصري محمد صلاح اللامع في سماء إنجلترا. حيث يستضيف ملعب الأخير لقاء يجمع بين ليفربول وبرينتفورد مساء السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي 2021 ضمن مباريات الجولة الـ6 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتطرق خلال هذا المقال لتقديم ما يبحث الكثير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ممن لا يمتلكون اشتراك في مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط؛ ونحن من خلال السطور القادمة نتعرف سوياً على قائمة جميع القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد ، يدخل الفريقين تلك المباراة سعياً وراء تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط المستحقة للفائز، بينما سيدخل رفاق محمد صلاح فريق الريدز المباراة متواجداً في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة. وبهذا الرصيد يكون متساوياً في النقاط مع فريق تشيلسي المتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما سيدخل فريق برينتفورد المباراة على ملعبه متواجد في المركز التاسع برصيد تسعة نقاط.
وتنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد مساء يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والمغرب والأردن، وتنطلق مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا
العديد من القنوات المجانية المفتوحة ستذيع مباراة ليفربول وبرينتفورد مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ولكن هذه القنوات المفتوحة ستبث مباراة ليفربول وبرينتفورد بتعليق أجنبي، وإليكم قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.
- قناة ORTB
Eutelsat 9°E -11900 H 27500
Eutelsat 8°W -3889 L 2982
Eutelsat 16°E -10804 H 30000
- قناة Télé Sahel
Eutelsat 9°E -12034 V 27500
Eutelsat 16°E -21612 H 27583
Galaxy 97°W -12053 V 22000
Badr 26°E -4102 L 20000
Badr 26°E -4087 L 3330
- قناة BB24
Eutelsat 8°W -3892 L 1792
Eutelsat 16°E -12562 H 30000
- قناة CRTV Sports & Entertainment
Eutelsat 8°W -3901 L 4250
Eutelsat 16°E-10804 H 30000
- قناة K24 (Kenya)
Intelsat 60°E -3785 R 5757
AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000
Eutelsat 36°E -12265 V 31420
Eutelsat 10°E -3647 R 18825
- قناة RTB Zenit
Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832
- قناة Soico TV HD
Eutelsat 8°W -3802 R 5291
- قناة Soico TV
Intelsat 18°W -4000 R 7636
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم علي استرا astra
تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على استرا، يُمكنكم ضبط واستقبال ترددات هذه القنوات وضبطها على الريسيفر الخاص بكم واختيار منها ما يتناسب معكم والاستمتاع بمتابعة مباراة مان سيتي وتشيلسي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
- قناة Sky Sport 7 Germany
Astra 19.2°E – 11719 H 27500
- قناة Sky Sport 7 HD Germany
Astra 19.2°E – 12031 H 27500
- قناة DAZN 1 Espana HD
Astra 19.2°E – 10729 H 22000
- قناة DAZN 1 Espana
Astra 19.2°E – 10788 V 22000
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على هوت بيرد
- قناة Canal Plus Now Poland HD
Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500
- قناة Setanta Sports Ukraine
Hotbird 13.0°E – 12137 H 29900
وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم قائمة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، ولكن توجد الكثير من التساؤلات أبرزها هل قناة ليبيا الرياضية ستكون ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا على نايل سات، وحتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من تلك المعلومة، تابعوا معنا سنقوم بتحديث هذه الصفحة وجلب المزيد من المعلومات التي ستتكشف لنا فيما يخص هذا الشأن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا.. قناة نايل سات مجانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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