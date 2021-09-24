نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا.. قناة نايل سات مجانية في المقال التالي

عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا ، هي ما يهتم به الكثير من متابعي وعشاق كرة القدم الإنجليزية، وبالأخص جماهير الريدز محبي النجم المصري محمد صلاح اللامع في سماء إنجلترا. حيث يستضيف ملعب الأخير لقاء يجمع بين ليفربول وبرينتفورد مساء السبت الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الحالي 2021 ضمن مباريات الجولة الـ6 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونتطرق خلال هذا المقال لتقديم ما يبحث الكثير عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ممن لا يمتلكون اشتراك في مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل حصري في الشرق الأوسط؛ ونحن من خلال السطور القادمة نتعرف سوياً على قائمة جميع القنوات المفتوحة التي تذيع مباراة ليفربول اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد ، يدخل الفريقين تلك المباراة سعياً وراء تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط المستحقة للفائز، بينما سيدخل رفاق محمد صلاح فريق الريدز المباراة متواجداً في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة. وبهذا الرصيد يكون متساوياً في النقاط مع فريق تشيلسي المتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. بينما سيدخل فريق برينتفورد المباراة على ملعبه متواجد في المركز التاسع برصيد تسعة نقاط.

وتنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد مساء يوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسودان، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة والمغرب والأردن، وتنطلق مباراة ليفربول اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا

العديد من القنوات المجانية المفتوحة ستذيع مباراة ليفربول وبرينتفورد مجانا على نايل سات استرا هوتبيرد، ولكن هذه القنوات المفتوحة ستبث مباراة ليفربول وبرينتفورد بتعليق أجنبي، وإليكم قائمة جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

قناة ORTB

Eutelsat 9°E -11900 H 27500

Eutelsat 8°W -3889 L 2982

Eutelsat 16°E -10804 H 30000

Eutelsat 9°E -11900 H 27500 Eutelsat 8°W -3889 L 2982 Eutelsat 16°E -10804 H 30000 قناة Télé Sahel

Eutelsat 9°E -12034 V 27500

Eutelsat 16°E -21612 H 27583

Galaxy 97°W -12053 V 22000

Badr 26°E -4102 L 20000

Badr 26°E -4087 L 3330

Eutelsat 9°E -12034 V 27500 Eutelsat 16°E -21612 H 27583 Galaxy 97°W -12053 V 22000 Badr 26°E -4102 L 20000 Badr 26°E -4087 L 3330 قناة BB24

Eutelsat 8°W -3892 L 1792

Eutelsat 16°E -12562 H 30000

Eutelsat 8°W -3892 L 1792 Eutelsat 16°E -12562 H 30000 قناة CRTV Sports & Entertainment

Eutelsat 8°W -3901 L 4250

Eutelsat 16°E-10804 H 30000

Eutelsat 8°W -3901 L 4250 Eutelsat 16°E-10804 H 30000 قناة K24 (Kenya)

Intelsat 60°E -3785 R 5757

AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000

Eutelsat 36°E -12265 V 31420

Eutelsat 10°E -3647 R 18825

Intelsat 60°E -3785 R 5757 AzerSpace/Intelsat 45.1°E -11368 V 30000 Eutelsat 36°E -12265 V 31420 Eutelsat 10°E -3647 R 18825 قناة RTB Zenit

Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832

Eutelsat 3.1°E -3729 L 16832 قناة Soico TV HD

Eutelsat 8°W -3802 R 5291

Eutelsat 8°W -3802 R 5291 قناة Soico TV

Intelsat 18°W -4000 R 7636

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم علي استرا astra

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي اليوم مجانا على استرا، يُمكنكم ضبط واستقبال ترددات هذه القنوات وضبطها على الريسيفر الخاص بكم واختيار منها ما يتناسب معكم والاستمتاع بمتابعة مباراة مان سيتي وتشيلسي في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قناة Sky Sport 7 Germany

Astra 19.2°E – 11719 H 27500

Astra 19.2°E – 11719 H 27500 قناة Sky Sport 7 HD Germany

Astra 19.2°E – 12031 H 27500

Astra 19.2°E – 12031 H 27500 قناة DAZN 1 Espana HD

Astra 19.2°E – 10729 H 22000

Astra 19.2°E – 10729 H 22000 قناة DAZN 1 Espana

Astra 19.2°E – 10788 V 22000

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول اليوم على هوت بيرد

قناة Canal Plus Now Poland HD

Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500

Hotbird 13.0°E – 11278 V 27500 قناة Setanta Sports Ukraine

Hotbird 13.0°E – 12137 H 29900

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم قائمة ترددات القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد، ولكن توجد الكثير من التساؤلات أبرزها هل قناة ليبيا الرياضية ستكون ضمن قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم مجانا على نايل سات، وحتى هذه اللحظة لم يتم التأكد من تلك المعلومة، تابعوا معنا سنقوم بتحديث هذه الصفحة وجلب المزيد من المعلومات التي ستتكشف لنا فيما يخص هذا الشأن.