نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العربي والقادسية القادمة في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الكويت موعد مباراة العربي والقادسية، والمقرر أن تنطلق الاثنين الموافق 27\09\2021، حيث يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي أحداث اللقاء المنتظر بين الكبيرين القادسية والعربي، وذلك في المباراة التي سوف تجمع بينهما في نصف نهائي كأس الأمير الكويتي، مباراة ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة داخل الكويت وخارجها، يسعى نادي العربي نحو الفوز بالمباراة وتحقيق انتصار مهم وتحقيق الهدف وهو الوصول إلى المباراة النهائية، لملاقاة الفائز في مباراة الكويت وكاظمة والتي تجري أحداثها الآن، كما يرغب المدير الفني لنادي العربي واللاعبين لإضافة بطولة أخرى تضاف إلى سجل النادي المليء بالبطولات، فقد حصل نادي العربي على لقب كأس الأمير الكويتي قبل ذلك في 16 مناسبة، ويسعى للحصول على الكأس للمرة ال17.

ديربي الكويت بين القادسية والعربي

يسعى القادسية بكل قوة نحو الفوز بالمباراة وتحقيق الانتصار والوصول إلى المباراة النهائية، كما يحلم المدير الفني واللاعبون بالحصول على الكأس الغالية، وإضافة بطولة غالية تضاف إلى سجلات النادي المزدحم بالبطولات، فقد تمكن القادسية من تحقيق لقب كأس الأمير الكويتي قبل ذلك في 16 مناسبة، متساوياً مع غريمه التقليدي العربي ولكل منهما 16 لقب، وهذا يدل على مدى التقارب في المستوى ومدى صعوبة اللقاء، لذلك لا أحد يستطيع التنبؤ بنتيجة المباراة، لكنها بالتأكيد ستكون مباراة مليئة بالقوة والإثارة والندية والمتعة، والرغبة الأكيدة من قبل الفريقين للفوز بها والوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة العربي والقادسية

ينتظر الكثير من متابعي ومحبي كرة القدم داخل الكويت وخارجها لقاء الكبيرين العربي ضد القادسية، حيث يستضيف استاد جابر الأحمد الدولي أحداث اللقاء المرتقب، وذلك يوم الاثنين الموافق 27 سبتمبر الحالي 2021، حيث تنطلق صافرة المباراة حسب التوقيتات التالية:

19:00:- السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

20:00:- الثامنة مساءً بتوقيت الكويت والسعودية.

21:00:- التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

نتائج مواجهات الفريقين بكأس الأمير الكويتي

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك قناة الكويت الرياضية Kuwait Sports HD، حقوق نقل المباراة ولذلك تحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية، وتعمل القناة على جذب الجمهور من خلال تقديم محتوى رياضي ممتع وهادف، ومن خلال امتلاكها لأحدث أجهزة البث التليفزيوني، حتى تتمكن من نقل المباريات والبرامج في أفضل صورة وأنقى صوت لتنال رضاء متابعيها.

بطاقة مباراة العربي والقادسية