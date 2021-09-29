نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الديربي” موعد مباراة العين والوحدة في الدوري الإماراتي أدنوك والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات في المقال التالي
يترقب عشاق الكرة موعد مباراة العين والوحدة، في إطار الجولة السادسة من مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين “دوري أدنوك”، المباراة الهامة تلعب الليلة على ملعب هزاع بن زايد، وتنقل على قنوات أبوظبي الرياضية وقنوات دبي لمزيد من المتعة للجمهور في الإمارات، يدخل الفريقين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز، العين صاحب الملعب والمباراة يرغب في فض الاشتباك مع الجزيرة على صدارة الجدول، الذي يتقاسماه قبل المباراة برصيد 13 نقطة لكل منهما، ولكن الخصم كبير وعنيد ويرغب في الفوز لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، فهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط ويأمل في الفوز والدخول إلي المربع الذهبي، لذا نتوقعها قمة كروية مثيرة بين الفريقين وفيما يلي الموعد وتفاصيل المباراة.
موعد مباراة العين والوحدة اليوم
- 17.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.
- 19.00 بتوقيت مدينة القاهرة.
- 20.00 بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقلة مباراة العين والوحدة في الدوري الإماراتي أدنوك
من المعروف أن جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين ينقل عبر قناتين هما أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وقمة الجولة السادسة الليلة منقولة عبر القناتين، وسوف تقوم كل قناة بعمل أستوديو تحليلي للمباراة قبل اللقاء لتحليل الكلاسيكو من كافة الجوانب الفنية للفريقين الكبيرين.
موقع الفريقين في الدوري قبل الكلاسيكو
|الفريق
|الترتيب
|العين
|يحتل المركز الأول في الجدول بعد لعب 5 مباريات رصيده 13 نقطة من 4 مباريات فوز وتعادل وحيد، سجل لاعبوه 13 هدف وتلقى 5 أهداف
|الوحدة
|يحتل المركز الثامن قبل المباراة برصيد 7 نقاط جمعهم من الفوز في مباراة وتعادل في 4 مواجهات سابقة سجل لاعبوه 6 أهداف وسكنت شباكه هدفين
تاريخ مواجهات العين والوحدة
تعتبر المباراة من أشهر المباريات وأقواها في الدوري الإماراتي تعرف بالكلاسيكو الأشهر في الإماراتي، ألتقى الفريقين قبل هذا اللقاء في 61 مباراة، حقق العين الفوز في 32 مباراة، بينما فاز الوحدة في 20 لقاء، وحسم التعادل نتيجة 9 مباريات جمعت الفريقين.
بطاقة مباراة العين والوحدة
|المباراة
|العين * الوحدة
|البطولة
|الجولة السادسة من الدوري الإماراتي للمحترفين أدنوك
|الموعد والتوقيت
|الأربعاء الموافق 2021/09/29 التوقيت 19.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت أبوظبي
|الملعب
|ملعب هزاع بن زايد
|القنوات الناقلة
|قناة أبوظبي الرياضية، قناة دبي الرياضية
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الديربي” موعد مباراة العين والوحدة في الدوري الإماراتي أدنوك والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.