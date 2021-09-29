“الديربي” موعد مباراة العين والوحدة في الدوري الإماراتي أدنوك والقنوات الناقلة وتاريخ المواجهات

يترقب عشاق الكرة موعد مباراة العين والوحدة، في إطار الجولة السادسة من مباريات الدوري الإماراتي للمحترفين “دوري أدنوك”، المباراة الهامة تلعب الليلة على ملعب هزاع بن زايد، وتنقل على قنوات أبوظبي الرياضية وقنوات دبي لمزيد من المتعة للجمهور في الإمارات، يدخل الفريقين اللقاء بهدف مشترك وهو الفوز، العين صاحب الملعب والمباراة يرغب في فض الاشتباك مع الجزيرة على صدارة الجدول، الذي يتقاسماه قبل المباراة برصيد 13 نقطة لكل منهما، ولكن الخصم كبير وعنيد ويرغب في الفوز لتحسين ترتيبه في جدول المسابقة، فهو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط ويأمل في الفوز والدخول إلي المربع الذهبي، لذا نتوقعها قمة كروية مثيرة بين الفريقين وفيما يلي الموعد وتفاصيل المباراة.

موعد مباراة العين والوحدة اليوم

17.00 بالتوقيت العالمي غرينتش.

19.00 بتوقيت مدينة القاهرة.

20.00 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة العين والوحدة في الدوري الإماراتي أدنوك

من المعروف أن جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين ينقل عبر قناتين هما أبوظبي الرياضية، ودبي الرياضية، وقمة الجولة السادسة الليلة منقولة عبر القناتين، وسوف تقوم كل قناة بعمل أستوديو تحليلي للمباراة قبل اللقاء لتحليل الكلاسيكو من كافة الجوانب الفنية للفريقين الكبيرين.

موقع الفريقين في الدوري قبل الكلاسيكو