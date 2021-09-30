نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر وأبها في الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستقبل نادي أبها نظيرة النصر السعودي في الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي، وهناك بحث مكثف لمعرفة موعد مباراة النصر وأبها من قبل جماهير العالمي، الراغبة في مشاهدة المباراة عبر قنوات ssc الرياضية المالك الحصري لمباريات الدوري الأشهر والأقوى في المنطقة، النصر يدخل اللقاء وعينه على الفوز وتحقيق الثلاث نقاط للدخول إلي المربع الذهبي ومن ثم المنافسة على اللقب، الفريق قبل اللقاء يحتل المركز السادس في الترتيب برصيد 9 نقاط، جمعهم من الفوز في 3 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين، ويسعى اليوم للفوز والتقدم في ترتيب الجدول، وفيما يلي التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام أبها.

التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام أبها اليوم

يغيب عن النصر اليوم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لعدم تعافيه من الإصابة والتشكيل المتوقع للفريق كما يلي.

حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.

خط الدفاع ” سلطان الغنام، عبد الإله العمري، محمد قاسم، فونيش موري”.

الوسط ” أنسيلو، أندرسون تاليسكا، علي الحسن”.

خط الهجوم ” إنفست أبوبكر، ماشاريبوف، عبد الفتاح عسيري”.

موعد مباراة النصر وأبها اليوم

على الجانب الأخر يسعى فريق أبها في تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة لتحسين وضعه الصعب في الجدول، فالفريق في المركز قبل الأخير في الترتيب المركز أل 15 برصيد 4 نقاط فقط، بعد خوض 6 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في في مباراة وتلقى الهزيمة في 4 مباريات، سجل مهاجموه 6 أهداف واستقبلت شباكه 15 هدف.

ترتيب جدول الدوري قبل مباراة اليوم

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 6 4 1 1 24 5:15 10 13 2 الهلال 5 3 2 0 25 5:8 3 11 3 الرائد 6 3 2 1 24 9:11 2 11 4 ضمك 6 3 2 1 24 7:9 2 11 5 الفيحاء 5 3 1 1 25 4:8 4 10 6 النصر 5 3 0 2 25 7:10 3 9 7 الفتح 6 2 2 2 24 4:6 2 8 8 الحزم 6 2 2 2 24 9:8 -1 8 9 الفيصلي 6 2 2 2 24 8:7 -1 8 10 الشباب 6 1 3 2 24 10:9 -1 6 11 الإتفاق 6 1 3 2 24 14:12 -2 6 12 الأهلي 6 0 5 1 24 8:6 -2 5 13 الباطن 6 1 2 3 24 6:3 -3 5 14 الطائي 5 1 1 3 25 7:5 -2 4 15 أبها 6 1 1 4 24 15:6 -9 4 16 التعاون 6 0 3 3 24 15:10 -5 3

نفاذ تذاكر مباراة النصر وأبها

نفذت تذاكر مباراة أبها والنصر في خلال 24 ساعة فقط من طرحها للجمهور، مما يدل على شغف الجماهير للحضور في المباريات، جاء ذالك عن طريق الإعلامي السعودي علي العنزي، الذي أعلن على حسابه الشخصي على تويتر نفاذ التذاكر بمجرد طرحها على الموقع.

مباريات اليوم على قنوات ssc السعودية

موعد مباراة النصر وأبها