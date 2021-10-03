موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في صراع القمة بالدوري الإنجليزي

ينتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة قمة كروية ممتعة تجمع بين فريق ليفربول الإنجليزي ومانشستر سيتي في قمة الجولة السابعة من الدوري الانجليزي حيث تشهد المباراة صراع الفريقين على القمة ليفربول الذي يمتلك 14 نقطة يأتي في المركز الثاني بعد فوز تشيلسي في مباراته أمس على فريق ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف ليعتلي ترتيب جدول الدوري وينتظر نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بينما يأتي السيتي في المركز السادس برصيد 13 نقطة حيث يشهد جدول الترتيب صراع بين الفرق وذلك لتقارب عدد النقاط التي تمتلكها الفرق وكان فريق السيتي حقق الفوز في الجولة الماضية من البطولة عندما فاز على تشيلسي بهدف نظيف قبل تعثره في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل بينما في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي وقع ليفربول في فخ التعادل أمام فريق برينتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق وبعدها استعاد الفريق نغمة الانتصارات مرة أخرى عندما فاز على فريق بورتو البرتغالي بخماسية مقابل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول فريق مانشستر سيتي في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي حيث تبدأ المباراة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر السادسة والنصف بتوقيت السعودية على استاد أنفيلد معقل الريدز وسوف يتم نقل أحداث المباراة من خلال شاشة قناةBEIN SPORTS 1 HD PREMIUM بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

في حراسة المرمي: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: جويل ماتيب، فان دايك، روبرتسون، جو جوميز.

في منتصف الملعب: فابينو، كورتيس جونز، هندرسون.

في الهجوم: ساديو ماني، فيرمينيو، محمد صلاح.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

في حراسة المرمي: أيدرسون. في خط الدفاع: والكر، روبن دياس، إيميرك لابورتي، جواو كانسيلو. في خط الوسط: برناردو سيلفا، رودريغو هيرنانديز، كيفين دي بروين. في خط الهجوم: رياض محرز، رحيم ستيرلنغ، جاك غيريليش.

والفريق الفائز في تلك المباراة هو من سيعتلي قمة ترتيب الدوري الإنجليزي حيث يمتلك الريدز 14 نقطة ويمتلك السيتي 13 نقطة بينما يمتلك تشيلسي المتصدر 16 نقطة.